Fjellpartiet Veslemannen har hatt rekordstore bevegelser.

Det siste døgnet har fjellpartiet beveget seg én meter.

Ordfører Lars Olav Hustad i Rauma, som var sikker på at fjellet kom til å rase i 2014, hadde nesten gitt opp håpet.

Men selv han tror nå at fjellet kommer til å rase.

– Nå føler vi det er dramatisk og spennende, i og med at bevegelsene i fjellet har økt så mye. Det har aldri vært så mye fart i fjellet noen gang, sier Hustad til TV 2.

Mye vil skje innen et døgn

Ordføreren påpeker at forventningene deres har dalt for hvert år som har gått.

– Men nå føler jeg at det kan skje noe raskt her. Tyngdeloven tilsier at med en slik fart, vil mye komme ned løpet av et døgn nå, sier han.

Hustad håper virkelig at det nå raser, spesielt for beboerne som er hardest rammet og evakuert.

Sterkt møte med evakuerte

Onsdag møtte han de evakuerte beboerne, noe som gjorde sterkt inntrykk.

– Dette er 16. gang de er evakuert, og nå har de vært evakuert i snart en uke. De har hatt det tøffere og tøffere. Stressmomentet de opplever er helt ubeskrivelig, sier ordføreren.

Geologene har denne uka meldt om rekordhastigheter i fjellpartiet.

Regnet fått farten til å mangedoble seg, og hastigheten er nå oppe på et rekordnivå.

Torsdag har det kommet mange steinsprang fra Veslemannen. Bevegelsene i nedre delen er nå større enn NVE har sett i tidligere år. Økningen i bevegelsene vitner om at Veslemannen er svært ustabil. Foto: NTB scanpix

Mange steinsprang

Seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE har fulgt bevegelsene hele torsdag og ser at bevegelsene fortsatt øker.

Sivilforsvaret har også registrert mange steinsprang i forbindelse med at bevegelsene økte fra klokken 01.30 i natt og utover hele torsdagen.

Det er meldt mer nedbør utover dagen. Det er nå 0 grader på Mannen, og noe av nedbøren kommer som snø, opplyser NVE.