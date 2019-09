Hunden Sigurd (4) ble dødssyk: – Har vært forferdelig

Frisk: Hunden Sigurd kom seg opp på labbene igjen. Foto: Privat

– Da var jeg så glad. Jeg gleder meg så mye til å få han hjem. Det blir stor gjensynsglede, sier Martin.

Han forteller at sykehuset hadde funnet en betennelse i kroppen til Sigurd, men de visste ikke årsaken.

Martin roser innsatsen til dyresykehuset, og sier han er utrolig takknemlig for all hjelp de har fått. I tillegg anser han seg som heldig som bor i nærheten av et døgnåpent akuttmottak for dyr.

Veterinærforeningen og Mattilsynet oppfordrer nå hundeeiere til å begrense nærkontakt med andre hunder.

Ikke la hundene heller hilse på hverandre som de pleier. Hunden bør heller ikke snuse mye i grøften der andre hunder har vært.

Hvis man oppdager symptomer hos hunden sin bør man dra til veterinær så raskt som mulig. Det er også viktig å unngå store ansamlingen som utstillinger og dressurkurs.