Luke Logan fra Greensboro i den amerikanske delstaten North Carolina delte nylig det helt spesielle minnet fra bryllupet sitt i 2010.

Det er på Twitter og YouTube at Luke har delt videoen, hvor man ser at han og forloveden Taylor gjør seg klare til å gi hverandre sitt ja.

På forhånd booket paret en videofotograf som skulle forevige hele seansen.

Det hadde Taylor helt glemt ...

Sett av 70.000

Det spørs om Taylor hadde planlagt at det hun hvisket til Luke skulle foreviges – og at over 70.000 Twitter-brukere skulle få seg en god latter av å se klippet syv år senere.

– Så vakker du er, hører man Luke si til bruden mens musikk spilles i bakgrunnen.

Deretter lener Taylor seg mot Luke og hvisker:

– Jeg bæsja kjempemye rett før jeg gikk opp kirkegulvet.

– Hva i alle dager er galt med deg, svarer Luke.

Deretter minner han bruden på at han har på seg mikrofon.

– Videofotografen hørte akkurat det du sa, sier Luke.

– Åh, Gud, svarer bruden.

Se klippet her:

#WeddingFail

Luke publiserte videoen på Twitter etter at talkshowvert Jimmy Fallon (44) ba seerne om å bidra med sine beste «bryllupfails» under hashtaggen #WeddingFail.

Mange delte sine beste og verste minner, men det skulle bli Luke sin video som skulle gå viralt.

På Twitter er det mange som skriver at Luke og bruden er deres favorittpar, og at de skulle ønske at de hadde en kone som var like kul som henne.

You guys are now my favorite couple in the whole wide world 🤣 — Chetanne (@CChetanne) 20. juni 2019

😂😂😂 “what the hell is wrong with you?” I’m dying — Stacy (@Just_SNielsen) 20. juni 2019