Onsdag bekreftet Marcel Hirscher at han legger opp.

Østerrikeren har vunnet verdenscupen sammenlagt åtte ganger, noe som er rekord. I tillegg har han to OL-gull og Fem VM-gull.

Nå hyller Henrik Kristoffersen sin fremste rival.

– Marcel, gratulerer med en fantastisk karriere. Kongen, den største! Jeg hadde håpet at vi skulle fått en runde til på snøen, men etter å tilbrakt mye tid sammen med deg så har jeg full forståelse for avgjørelsen din. Det har vært en sann ære å konkurrere mot deg, å være din rival og på en måte å bli din venn. Nyt tiden med sønnen, kona og familien din. Forhåpentligvis ser vi hverandre igjen snart, skriver Kristoffersen i et innlegg på Instagram.

Aksel Lund Svindal tatt i bruk sosiale medier for å hedre alpinlegenden.

– Jeg var til stede på noen av dine største dager, og det gjør meg stolt å kunne si at jeg var konkurrenten din. Etter min mening er du tidenes alpinist, og jeg er sikker på at alle som har kjørt mot deg er helt enig, skriver Svindal på Instagram.

Hirscher fortalte at det var flere grunner til at han valgte å gi seg nå.

– Jeg bestemte meg for to uker siden, kanskje litt lenger.

– Men det var for to uker siden jeg merket at dette ikke blir noe mer. De siste to ukene har vært turbulente. Det var mange grunner som fikk meg til å ta denne avgjørelsen nå, men jeg har jo kjent på motivasjonssvikt tidligere. Mange av dere har ikke tatt meg helt seriøst og sagt: «Jo jo, men du fortsetter.»

– Det kostet. Det kostet for kroppen. Men jeg ble verdensmester under de omstendighetene, og jeg er veldig stolt over at jeg klarte å presse meg til den seieren, sier Hirscher, som vant slalåmen etter å ha blitt slått av Kristoffersen i storslalåm.

Hirscher er en av tidenes mestvinnende alpinister. 30-åringen endte med 67 verdenscupseirer, 19 bak Ingemar Stenmarks rekord.