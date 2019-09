Stengte Rema 1000-butikk etter TV 2-avsløring

I juni ble Matkontrollen kontaktet av en seer som hadde funnet mengder med muselort i sin lokale Rema 1000-butikk. Matkontrollen undersøkte den aktuelle butikken i Råde i Østfold både før og etter sommeren, til sammen fire ganger. Under alle besøkene ble det funnet mengder med muselort i flere av hyllene.

Rema 1000 stengte butikken først etter at de ble intervjuet av Matkontrollen.

Fikk bekymringsmelding

Allerede i april fikk Mattilsynet en bekymringsmelding om Rema 1000 i Råde. En kunde hadde oppdaget at en hundepølse var spist av inne i butikken, og varsleren mistenkte at det var mus eller rotte som stod bak.

– Da vi kom på tilsyn, så vi at interne rutiner ikke følges, det er helt klart. Men vi ser ikke spor etter mus eller avføring etter mus der, sier avdelingssjef i Mattilsynet Østfold og Follo, Jorunn Aasgaard Grini.

Etter Mattilsynets tilsyn meldte Rema 1000 Råde at de hadde skjerpet rutinene. Likevel fant Matkontrollen muselort i butikken både i juni, august og september.

– Basert på tillit

Grini sier til Matkontrollen at Mattilsynet ikke hadde grunnlag for å stenge butikken basert på det de kunne dokumentere på tilsyn. Likevel mener hun at butikken selv burde ha stengt på eget initiativ.

– De kunne på eget ansvar stengt og ryddet opp i problemet, sier Grini.

Les svar fra Rema 1000 nederst i artikkelen.

– Vi burde stengt denne butikken

Rema 1000 sier det er høyst beklagelig at det har vært mus i butikken over lengre tid.

– Dette er noe vi tar på stort alvor her i Rema 1000, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum.

BEKLAGER: Kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum, sier at butikkjeden sentralt ikke var klar over problemet før i august. Foto: Bendiksby, Terje

Fossum sier at det har skjedd en menneskelig svikt, og at Rema 1000 sentralt ikke har vært klar over problemet før i begynnelsen av august.

– Vi burde stengt denne butikken. Nå har vi likevel ikke gjort det, men gjort en iherdig innsats for å få bukt med dette problemet, sier Fossum.

Hun sier videre at de nå har vasket ned butikken i flere omganger, i tillegg til at de har skadedyrkontroll to til tre ganger i uken.

Etter Matkontrollens intervju med Rema 1000 opplyser Fossum at de har valgt å stenge butikken.