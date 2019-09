Jurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har sett på saken til Kristina. Han slår fast at butikken ikke kan kreve et garantibevis. - Kristina har rett til å reklamere helt uavhengig av garantien. Er det samme feil tre ganger skal hun få pengene tilbake. Så enkelt er det, sier Iversen, og legger til at dette også gjelder bruktkjøp så lenge det er en profesjonell part som selger. Han reagerer også på at Kristina har måtte frakte maskinene fram og tilbake. - Det står i loven at forbruker skal medvirke til at butikken får reparert varen, men det skal ikke være til vesentlig ulempe for forbrukeren. Så vidt jeg vet sender de aller fleste ut reparatører, sier Iversen.