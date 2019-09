TV 2 Sportens eksperter: Roller og bindinger

Ønsket er å opplyse om relevante verv og bindinger, slik at vi viser full åpenhet og opprettholder tillit.

Listen vil bli ajourført kontinuerlig ettersom samarbeid og avtaler kommer til og faller fra.

Se ekspertenes roller og bindinger i dette dokumentet (pdf).

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen forklarer bakgrunnen:

«TV 2 Sporten har et korps med eksperter og kommentatorer som vi er svært stolte av og som muliggjør vår ambisjon om å være ledende på formidlingen av sport i Norge. Fra Gro Hammerseng-Edin og Johan Kaggestad til Ole Einar Bjørndalen og Brede Hangeland. Det er unik erfaring, innsikt og kompetanse i dette miljøet. Vi opplever et søkelys rundt de ulike rollene og bindingene profilene har, og da spesielt ekspertene våre. Det er sunt og skjerpende - samtidig som det er en krevende øvelse nettopp fordi mange av de beste og mest populære formidlerne har mange ulike relasjoner og bindinger opparbeidet gjennom et langt liv i idretten. Vårt svar er derfor total åpenhet og ærlighet. De opplysningene som ligger til grunn for våre redaksjonelle vurderinger skal være fritt tilgjengelig for publikum og til enhver tid synlig fra veien. Alltid og uten unntak. Det er publikums tillit vi lever av, og det er denne tilliten vi bygger gjennom å levere maksimalt også på innsyn.

Vi ruller derfor i dag ut en oversikt på tv2.no over våre eksperters roller, bindinger og relevante relasjoner. Dette er et levende dokument vi oppdaterer fortløpende og som blir lenket til i alle saker der ekspertene våre er involvert. Vi vil i tillegg oftere nevne disse forholdene på luften under direktesendt sport, også her med henvisning til den uttømmende oversikten på nett. For de profilene som regelmessig og i større omfang benyttes av TV 2 Sporten som kilder til informasjon eller intervjues om sine meninger, publiserer vi altså en løpende oppdatert oversikt slik at publikum kan orientere seg om den enkeltes posisjon. Vi skjerper i tillegg den interne bevisstheten rundt temaet. Blant ekspertene og i redaksjonsledelsen. Og vi tydeliggjør hvem som er TV 2s eksperter på området og hvem som er våre gjester invitert på bakgrunn av kunnskap og erfaring. Færre vil fremover være TV 2 Sportens ekspert på ulike grener, flere vil være supret og kreditert med sine meritter. Det er også en nyttig opprydning og klargjøring.

Det er naturlig nok stor interesse rundt Petter Northug og hans rolle i langrennssendingene våre etter at Northug AS gikk inn som sponsor rundt skilandslaget. I årene som kommer vil Petter være blant de mest interessante og innsiktsfulle stemmene rundt langrenn. Han besitter åpenbare kvaliteter vi ønsker at våre seere skal få ta del i. Svaret er ikke å stenge Petter ute av sendingene, men å tydeliggjøre hans roller på tv og nett. Seerne skal være helt trygge på at det ikke ligger noen skjulte bindinger eller hemmelige dobbeltroller. Det skal være ryddig, ærlig og åpent. Slik bygger vi, og Petter Northug, tillit blant publikum.