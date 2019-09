Se etappe 12 av Vuelta a España på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 15:00 torsdag

Hagen ligger på en oppsiktsvekkende sjetteplass sammenlagt etter elleve kjørte etapper i Spania.

Det betyr at han, enn så lenge i alle fall, er i rute til å sikre Norges beste sammenlagtplassering i en Grand Tour noensinne. Dag Erik Pedersens tiendeplass fra Giro d'Italia helt tilbake i 1984 er bestenoteringen hittil.

– Laget burde se hva som bor i ham

Mange fjell skal bestiges og mye skal gå rett om Hagen skal sikre seg en topp 10-plassering i Madrid neste helg, men Mads Kaggestad mener uansett at 27-åringen har bevist mer enn nok allerede til at Lotto Soudal bør komme på banen.

Hagen ble proff med det belgiske storlaget før inneværende sesong og har kontrakt ut 2020, men Kaggestad mener det er på tide å gi klatreren fra Oppegård en ny og forbedret avtale allerede.

– Han har levert i hele år i alle rittene han har syklet. Laget burde se hva som bor i ham med det han har levert i Spania rundt så langt. Uavhengig av hvordan det går til slutt, så burde de se at han er en mann som i fremtiden kan bli topp 10 uansett hvilke etapperitt han kjører, sier Kaggestad.

– Men hvorfor bør de gi ham en ny kontrakt allerede, når han allerede har en avtale ut neste sesong?

– Jeg ville gjort det nå, for da gir han laget tillit og sender et signal om at han vil satse langsiktig med dem. Det bør laget være glad for. Og ikke minst for sin egen sikkerhets skyld. Om han skulle bli syk eller skadet eller noe neste år, så slipper han å stresse med veien videre og hvilke lag han skal sykle for.

De beste norske resultatene i Grand Tours 10. plass i Giro d'Italia 1984: Dag Erik Pedersen

14. plass i Giro d'Italia 1983: Jostein Wilmann

14. plass i Tour de France 1980: Jostein Wilmann

14. plass i Vuelta a España 1989: Janus Kuum

15. plass i Giro d'Italia 1980: Knut Knudsen

22. plass i Giro d'Italia 1981: Knut Knudsen

24. plass i Tour de France 1988: Janus Kuum

26. plass i Tour de France 1990: Atle Kvålsvoll

– Topp 15 er realistisk

En rekke harde etapper gjenstår av årets Vuelta a España, men, heldigvis for Hagen, er alt av temposykling unnagjort.

Den meritterte polakken Rafal Majka er nærmest Hagen i sammendraget, 43 sekunder bak, mens Wilco Kelderman på tiendeplass er ett minutt og 26 sekunder bak.

Kaggestad har derfor valgt å skru opp forventningene til Hagen noe.

– Jeg velger å fortsatt være forsiktig, men jeg mener at topp 15 er realistisk.