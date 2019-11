La oss skru tiden noen år bakover. Nærmere bestemt til 1982 .

Se for deg kry nybilkjøper som kommer hjem med sin splitter nye Volvo. En 240. Stolt som hane rygger han inn på gårdsplassen. Klar for å sole seg i glansen av den nyinnkjøpte doningen.

Akkurat da kommer også naboen hjem med ny bil. Han har akurat arvet en onkel i Amerika, en onkel som virkelig hadde lyktes der borte. Nå er bankkontoen stinn. Og naboen kommer kjørende i en flunkende ny Rolls-Royce! Hva tror du Volvo-gubben føler da?

Jo – han er selvfølgelig sønderkunst. Tråkket på. Spist, tygget på og spyttet ut igjen. Han har tapt kampen. Kampen om heder og ære, om vellykkethet, om anseelse i nabolaget. Kort og godt tapt.

For hva blir vel en traust Volvo 240 med design som en legokloss, selv en Turbomodell, mot verdens beste bil? Ingenting.

Pris-revolusjon

Hvert eneste avdrag på den nye Volvoen kommer til å føles som piskeslag. Slaget var tapt i samme sekund som naboen kom med Rollsen.

Rolls-Royce-eieren derimot kan, med rette, kjøre med nesen hevet og nyte beundrende og misunnelige blikk. Selv fra de som ikke skjønner seg på biler. For alle forstår at en slik bil er både eksklusiv og dyr. Til og med fagre, yndige og uoppnåelige enkefru Smith, lengre opp i gata, har begynt å hilse på naboen etter at han kom med den bilen... Den gir status og oppmerksomhet så det holder.

Men det har rent mye vann ut i Mjøsa siden 1982. Evolusjonen har gått sin stille gang. Nesten uten at vi merker det. Visst har vi beiset huset noen ganger i mellomtiden, ungene har blitt større. Det samme har magen blitt og håret har blitt gråere. Og ikke minst – det har skjedd noe med bilprisene på disse årene.

På noen biler snakker vi mer revolusjon enn evolusjon. I alle fall på enkelte modeller.

Volvo 240 vs Tesla Model 3 – de har noe felles

Volvo 240 dyrere enn Rolls-Royce

Om vi ser på det lille tankeksperimentet fra 1982 med Rolls-Royce og Volvo 240 – så er det som regel Volvoen som er mest verdt nå. Ting har blitt fullstendig snudd på hodet.

Det skulle ikke vært mulig, men det er det. Eksemplene på det er mange og de er lette å finne. Bare ta en titt på annonsene under.

Gamle Volvo er populære som aldri før. Det gjør noe med prisene.

Se hele annonsen og bildene av Volvo 240 Turbo fra 1981 her:

Se hele annonsen og bildene av Rolls Royce fra 1982 her:

Rolls Royce Silver Spirit er jo en jo staselig bil – det er ikke til å komme fra.

At det som ofte omtales som verdens beste, mest eksklusive og dyre bil – med alt tenkelig utstyr, V8-motor på 6,7-liter og godt over 200 hestekrefter skulle få pris-bank av en simpel svensk hverdags-bil med fire sylindere?

Her er Rollsen priset til under 80.000 kroner. Den ser fin ut, men det er nok noe småplukk med den. Volvoen, som riktignok er en fin turbo-utgave, er nok heller ikke helt strøken og den har gått relativt langt. Uansett; den koster over to og en halv gang så mye! Vi snakker 215.000 kroner.

Med hånda på hjertet – hvem hadde trodd det skulle bli slik?

Verdens dyreste: Nå har ett eksemplar kommet til Norge

Hvorfor?

Dette handler jo så klart om den gamle regla om popularitet, etterspørsel og pris. Fine Volvoer er jo relativt vanlig, i alle fall om vi sammenligner med Rolls-Royce. Volvo oppleves nok som en sympatisk modell for oss nordmenn. Det er også, i motsetning til Rolls, en typisk "gjør det selv-bil". Enkel å skru på og god tilgang til deler til en ganske hyggelig penge.

Den aristokratiske briten er en bil som mange synes er fin og beundrer. Men det er langt derfra til å gå til innkjøp av en. Utvalget er ikke godt, en del biler lider litt under manglende vedlikehold. Høyreratt, som mange har, ansees som ukurant. Mange er nok også litt skeptiske til hva det kan koste å eie en slik bil. Man får neppe deler på Biltema ...

Vi tror det kanskje er grunnene til at det har blitt slik. Det var nok uansett ikke mange som så den komme i 1982 ...

