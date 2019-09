Tusenvis av nordmenn rundlurt av pornosvindel

– At noen har filmet deg mens du ser på porno og truer med å slippe denne videoen ut i det offentlige rom, føles som noe ekstremt krenkende og noe mange ville gjort svært mye for å unngå, sier Ulsrud.

Millioner av kroner utbetalt

Summene svindlerne har bedt om har variert fra 2000 til 30.000 kroner. Hvis man tar utgangspunkt i et snitt på 5000 kroner, havner summen på nesten 50 millioner kroner.

– Jeg liker ikke å benytte statistikk på denne måten, men det er utvilsomt mye penger som er totalt utbetalt, sier Ulsrud, og fortsetter:

– Det er ikke unormalt å se på porno, så når svindlerne sender ut e-poster til et så stort antall, vet de at de vil treffe mange som faktisk har surfet porno den siste tiden. Naturlig nok ønsker man ikke at offentligheten skal få innsyn i dette, og da er folk antagelig mer tilbøyelig til å betale seg ut av problemet.

Av de spurte som har opplevd svindelforsøket, er det nesten dobbelt så mange menn som har blitt forsøkt svindlet. Mens 19 prosent av alle menn over 18 år oppgir at de har mottatt en slik e-post, er andelen blant kvinner 11 prosent.

Unge betaler oftest

Det er spesielt de i aldergruppen 18–29 år som har betalt svindlerne for at data om dem skal bli slettet. Hele 34 prosent i aldersgruppen oppgir at de har gått med på å betale.

– Dette er en gruppe mennesker som er i ferd med å bygge seg et liv, og som kanskje føler at det kan få voldsomme konsekvenser dersom noe slikt skulle komme ut. De er redde for at svindelen skal være reell, og synes å være mer tilbøyelige til å betale seg ut av situasjonen enn andre aldergrupper, sier Ulsrud.

Han understreker at NorSIS på ingen måte anbefaler å betale om man får slike e-poster.

– Søk heller etter hjelp hos eksempelvis slettmeg.no eller NorSIS. Om man betaler, er det ingen garanti for at svindlerne ikke vil fortsette å presse deg for penger.

NorSIS' anbefalinger Truslene som fremsettes er falske og kan trygt ignoreres.

E-postene ser ofte ut til å komme fra avsenders e-postadresse. Hvis svindlerne hevder dette er et bevis på at de har hacket din e-postkonto er det feil. Avsenderadressen er forfalsket. Du trenger ikke bytte e-postadresse.

Dersom du får en e-post der et gammelt passord du har brukt er nevnt, betyr det at dette passordet er kjent for omverdenen. Bytt ut dette alle steder der det er i bruk.

Tenk gjennom hvilke passord du bruker på ulike tjenester, og ta i bruk to-faktor-pålogging der hvor dette er mulig.

Dersom du blir utsatt for reell utpressing, ikke betal. Da er du med på å finansiere kriminell aktivitet. Det er heller ingen garanti for at utpressingen vil stanse.

Ikke start en dialog med de kriminelle.

Politiet advarer

Politiets nettpatrulje i Oslo gikk nylig ut med en advarsel mot slike typer svindler, etter at de den siste tiden har mottatt flere tips. På Facebook-siden skriver politiet at dette er typiske svindel-e-poster.

«Vi ser behovet for å advare folk mot å ta dette seriøst, da det kun er pengeutpressing som ligger bak. (...) De påstår at de har sikret skjermopptak av at du masturberer foran PCen til en pornovideo. (...) Svindlerne skriver at skjermopptaket sendes til venner og familie dersom man ikke betaler en løsesum i for eksempel Bitcoin innenfor en gitt tidsramme».

Videre skriver politiet at det ikke er uvanlig at e-posten starter slik: «Jeg vet at (...) er passordet ditt» eller «Jeg vet at du er pedofil».

De oppfordrer til å ikke få panikk dersom du ser noe slikt, ettersom det absolutt ikke behøver å bety at svindlerne har noe på deg.

Politiets tips: Ha forskjellige passord på tjenestene du bruker.

Bytt passordene med jevne mellomrom

Ha flere brukere på din PC - en bruker til vanlig surfing, en bruker til nettbank osv.

Slett e-posten dersom du får noe lignende.

Ikke gå i dialog med svindlerne.

Ikke betal!

Sjekk gjerne nettsiden www.haveibeenpwned.com for å se om du har passord på avveie.

Ta kontakt med Politiets Nettpatrulje hvis du er usikker.

«For noen virker dette veldig skummelt, da flere surfer på pornografiske nettsteder. Noen ganger virker det ekstra reelt, når det ser ut som at e-posten kommer fra din egen e-postadresse, men det er derimot enkelt å sende en e-post hvor avsenderen er forfalsket. Dette er e-poster som er masseutsendt, og de prøver å lure deg til å tro du er blitt filmet. De ønsker kun at folk skal betale og har ingenting å presse deg for», understreker politiet.

Les mer om falske trusler og utpressingskrav på Nettvetts hjemmesider her.