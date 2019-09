Globus-systemet på Vårberget har provosert våre naboer i øst i en årrekke.

Russiske myndigheter mener Globus II-radaren er en del av USAs missilforsvar, og har truet med gjengjeldelse om en modernisering blir fullført.

Russland har allerede simulert flere angrep mot spionradaren som ligger fem mil fra den russiske grensen.

– Det er all grunn til å tro at radaren vil overvåke Russlands territorium og bli en del av USAs globale missilforsvarssystem, sa Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet.

Globus-systemet har ligget i Vardø siden 50-tallet, og har alltid vært et samarbeid mellom Norge og USA. Norsk personell samarbeider med 21st Space Wing ved Peterson flybase i USA om informasjonsinnhenting fra Globus II.

Globus-radarene kartlegger ifølge Forsvaret bevegelser i luftrommet over Barentshavet og Norges øvrige interesseområder i nord. Radarene samler også inn informasjon om aktivitet i verdensrommet.

OPPGRADERING: Like over byen ligger spionradaren. Til venstre ser man Globus II, mens den oppgraderte Globus III tar form til høyre.

Arbeidet med å oppgradere overvåkingssystemet har foregått siden 2018, og i sommer ble det oppført en midlertidig hall på toppen av Etterretningstjenestens moderniserte stasjon Globus III.

– Ikke missilforsvarssystem

På sine egne nettsider opplyser Forsvaret at overvåkingssystemet ikke har noe med amerikanske missilforsvarsystemer å gjøre.

Ifølge Forsvaret vil Globus-systemet gjøre følgende:

Overvåke, følge og kategorisere objekter i verdensrommet

Overvåke vårt nasjonale interesseområde i nord

Gjennomføre innsamling til nasjonal bruk innen forskning og utvikling

Globus-radarene på Vårberget i Vardø. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Globus er ikke koblet til, eller formidler data i sanntid til, amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem – noe som er nødvendig for at et missilforsvarssystem skal kunne fungere, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde i en uttalelse.

Ifølge Etterretningstjenesten er Globus II i stand til å se satellitter i geostasjonær bane over 40.000 kilometer fra Vardø. Det er ikke kjent hvor stor rekkevidde det nye systemet vil ha.

Simulerte angrep i 2017 og 2018

Det er ifølge Etterretningstjenesten norsk personell som avgjør hvilke data som deles. Globus-radarene er ifølge det amerikanske forsvaret en del av et verdensomspennende nettverk som deler data med US Strategic Command.

– Disse radarene har gitt vesentlige bidrag til innsikt i og forståelse av aktiviteter, og dermed vurdering av spesielle hendelser, i et område som har stor betydning for våre nasjonale interesser, heter det i en beskrivelse som tidligere har vært tilgjengelig på Forsvarets nettsider.

Ifølge Etterretningstjenesten dreies den russiske militærmaktens aktivitet i Arktis mot at Russland mer aktivt signaliserer misnøye. Radaren, som har vært kritisert for å være en del av det omstridte amerikanske rakettskjoldet, er utpekt som et selvfølgelig bombemål.

I 2017 simulerte ni russiske angrepsfly og avskjæringsjagere angrep mot Vardø-radaren. Og i 2018 fløy elleve taktiske bombefly, stasjonert på Kola, angrepsprofiler mot Varangerhalvøya, og svingte av like før grensen til norsk luftrom, ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde.