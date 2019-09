Nok en gang er alles øyne rettet mot fjellet Mannen i Rauma, og spørsmålet om det kommer til å rase eller ikke, så ser Tom Erik Heimen (43) fjellet med andre øyne.

– En fantastisk opplevelse å fly over spektakulære Mannen, før fjellet raser, sier basehopper Heimen til TV 2.

Rekordstor aktivitet

Men han innrømmer at det er spesielt å fly over her i disse dager, når ekspertene melder om rekordstor aktivitet i fjellet og frykter at fjellet raser.

Siden fredag i forrige uke har det vært rødt farenivå for fjellpartiet Veslemannen, på grunn av store bevegelser i fjellet.

Og bevegelsene i fjellpartiet har aldri økt mer enn nå. Det beveger seg nå 70 centimeter i døgnet.

Etter mye nedbør natt til torsdag har bevegelsene i fjellpartiet mer enn doblet seg siden onsdag.

Steinsprang

Det ustabile fjellpartiet beveger seg nå 60 til 70 centimeter i døgnet i den øvre og midtre delen, mens bevegelsene er på 40 centimeter per døgn i den nedre delen, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Sivilforsvaret registrerte mange steinsprang i forbindelse med at bevegelsene økte fra klokken 01.30 natt til torsdag. Det er meldt mer nedbør utover dagen. Det er nå 0 grader på Mannen, og noe av nedbøren kommer som snø, opplyser NVE torsdag.

Mens geologene er interessert i fjellets bevegelse og aktivitet, nyter Heimen isteden fjellets formen ovenfra.

– Jeg hoppet ut fra et punkt mellom Mannen og Breitind. Det er spesielt å se alle installasjonene som er satt opp i fjellet for å observere bevegelsene, sier 43-åringen som har tatt 2066 basehopp siden han begynte med sporten i 2000.

Evakuert for 16. gang

Ekspertene mener at bevegelsene de observerer i nedre del av fjellpartiet er de største de har sett noen gang.

– Fjellpartiet er nå veldig ustabilt. Det har aldri vært så store bevegelser i nedre del av fjellpartiet før, uten at det har kommet nedbør. Så vi kan forvente oss et større skred i nærmeste framtid, sier geolog Lene Kristensen i NVE hun har fulgt tett med på fjellet og dets bevegelser de siste fem årene.

Beboerne i de fire husstandene under Veslemannen ble evakuert fredag i forrige uke, for 16. gang, og får ikke flytte hjem før farenivået blir redusert.

NVE har estimert at 180.000 kubikkmeter stein vil komme ned dersom hele Veslemannen raser.