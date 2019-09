Det startet med storseier over Chelsea i Premier League-åpningen, men siden da har det gått nedover for Solskjær og United.

To poeng er fasit etter de påfølgende kampene mot Wolverhampton, Crystal Palace og Southampton.

Nemanja Matic, som for tiden er på landslagssamling med Serbia, mener Solskjær må stå ansvarlig om Manchester United ikke er en tittelutfordrer.

– Manageren må velge laget som skal kjempe for å vinne tittelen, og om han ikke vinner, så må han stå ansvarlig, sier Matic ifølge Sky Sports før møtet med Portugal.

Serberen er nå i en uvant posisjon på klubblaget, hvor han har blitt benket til fordel for Scott McTominay og Paul Pogba.

– Jeg har vært i fotballen en lang tid og har nesten alltid spilt alle kampene for klubbene mine de siste ti årene. For at jeg skulle spille, så måtte noen sitte på benken og akseptere det, så det gjør jeg nå, forteller 31-åringen.

– Jeg er uenig med han

Matic har bare fått ett innhopp denne sesong, 22 minutter mot Southampton, i den forrige serierunden.

– I de første tre kampene har han tatt ut laget uten meg. Jeg jobber så hardt som jeg kan og respekterer valget. Så er det opp til meg å vise at han tar feil og ta meg tilbake der jeg hører hjemme, mener den tidligere Chelsea-spilleren.

– Det er ikke noe problem. Jeg har fortalt han (Solskjær) at jeg er uenig med han, men det er han som tar ut laget.

Neste sjanse for serberen å vise seg frem for kristiansunderen er etter landslagspausen. Da tar Manchester United imot ubeseirede Leicester på Old Trafford.

Scholes avskriver United

Tidligere Manchester United-profil og legende Paul Scholes mener Ole Gunnar Solskjær trenger lang tid før i de i det hele tatt kan snakke om tittelsjansene.

– Jeg mener at du nesten kan avskrive United de neste to årene. Dette laget, helt til Solskjær har fått vekk de spillerne han ikke ønsker, har fire eller fem overgangsvinduer, sier mannen med elleve ligatitler for Manchester United.

