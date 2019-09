Å smake sin egen medisin

Folkeavstemning eller no-deal

Utenfor parlamentet har det vært aktivister og demonstranter fra morgen til kveld. Mange krever en ny folkeavstemning hvor å forbli i EU må være et alternativ. Disse demonstrantene havner fort i krangel med en annen stor gruppe, de som sier at man allerede har hatt en folkeavstemning og beskylder politikerne for å overse folkets vilje. De krever brexit nå, gjerne uten en avtale med EU.

Det er den siste gruppen Boris Johnson appellerer til. Han spiller opp til nyvalg og bruker kraftfull retorikk. Han vil ha et valg som er basert på folket versus parlamentet hvor han er folkets mann, statsministeren som vil levere brexit, bevare demokratiet og få britene til å igjen tro på seg selv og alt Great Britain kan utrette i verden.

Pro-EU aktivister mener han oppfører seg som en tyrann fordi han vil oppløse parlamentet i neste uke og er villig til å ta britene ut av EU uten en avtale. Flertallet i parlamentet mener også at han ikke har mandat til det, at det ikke var det folket stemte for. At ingen argumenterte for å forlate uten en avtale under folkeavstemningen i 2016.

Mer populistisk

Da Phillip Lee gikk og satte seg på benken til Liberaldemokratene, mistet Johnson majoriteten i underhuset.

Lee beskyldte sitt eget parti for manipulering og løgn. Han sa partiet ikke var det samme brede og inkluderende partiet han begynte i for mange år siden, at det ikke var til å kjenne igjen.

Kritikerne mener Boris Johnson er i ferd med å transformere partiet til det nye Brexit Party, EU-skeptikeren Nigel Farage sitt nye parti. Farage skapte The Brexit Party i frustrasjon over sitt gamle parti UKIP og det konservatives partiets håndtering av brexit.

Partiet har blitt populært, gjorde det godt under EU-parlamentsvalget og blir sett på som en trussel for det konservative partiet. Mange mener at dersom ikke de konservative tar et klart pro-brexit standpunkt vil de bli nærmest utslettet i et nytt valg.

Farage sier han gjerne inngår en pakt om å ikke kjempe mot de konservative dersom de forplikter seg til «no-deal». Noe som er helt uaktuelt for mange i det konservative partiet.

Kamp om partiets sjel

Tre år etter folkeavstemningen pågår det en intens kamp om det konservative partiets sjel. Hvilket parti det skal være? Johnsons store politiske helt er Winston Churchill. Han har også skrevet bok om den tidligere statsministeren.

Nå har Johnson utvist barnebarnet til Churchill, Sir Nicholas Soames, fra partiet. Soames sa det var trist å slutte etter 37 år og at han håpet at parlamentet ville gjenoppdage kompromiss, ydmykhet og forståelse.

Et håpløst ønske, mener mange som har gitt opp de folkevalgte og mener det kun er to alternativ til å avslutte brexit-krisen og gå videre, to alternativer man må begynne å snakke mer om og akseptere. No-deal nå eller en ny folkeavstemning.