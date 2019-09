Slik kan småbarnsforeldre spare tusenvis av kroner

I løpet av de første to leveårene bytter et barn størrelse rundt syv ganger. Det blir det mye klær av. En nyfødt bruker opptil 100 plagg i løpet av et år.

Tjenesten Tuckify tilbyr småbarnsforeldre å abonnere på barneklær, til en fast månedspris. Bruker du tjenesten lurt, kan det være flere tusen kroner å spare på å leie, kontra å kjøpe. Faktisk kan du spare over 4000 kroner i løpet av et år.

– Det ser ut som det kan lønne seg i ganske mange tilfeller. Hvis man arver veldig mye, lønner det seg ikke. Men vi ser at det kan lønne seg hvis man må kjøpe inn mye tøy - selv om man kjøper noe brukt og noe på salg, sier Kjersti Grønseth.

Kjersti Grønseth driver bloggen forbrukerfrue.no. Hun har regnet på hvor mye du kan spare på å leie plagg, kontra å kjøpe. Foto: Privat

Se oversikten over hvor mye du kan spare, nederst i saken.

Hun driver bloggen Forbrukerfrue.no og er økonom. Sammen med TV 2 hjelper deg har hun regnet på om abonnementet lønner seg kontra å kjøpe klær. I tillegg har TV 2 hjelper deg fått to mødre til å teste hvordan tjenesten fungerer i praksis.

Fungerer som en nettbutikk

Tjenesten går ut på at småbarnsforeldre betaler en fast sum i måneden for å abonnere på barnetøy. Klærne plukkes som i en vanlig nettbutikk og kan leveres tilbake når man trenger en ny størrelse, eller man trenger andre klær i forhold til sesong.

Du kan velge mellom tre abonnementer. Ett med 8 plagg, ett med 16 og ett med 24. Prisen er fra 249 til 449 i måneden og du kan fritt bytte mellom abonnementene, samt stoppe og starte abonnementet når du vil.

Klærne byttes etterhvert som barnet vokser, eller utifra sesong.

Klærne kan byttes ut med andre klær, så ofte man ønsker.

Abonnementet dekker skader og flekker.

Man kan kun ha fire ytterplagg om gangen.

Du kan selv velge hvor mange plagg du ønsker å abonnere på: Basic med 8 plagg, Update med 16 eller Unlimited med 24 plagg. For det største abonnementet er det også fri frakt når man sender klær tilbake. For de to minste abonnementene får du 50 prosent rabatt på frakten. Du velger selv hvor ofte du vil bytte klær.

Tjenesten skal være for barn i alderen null til syv år, og inkluderer kostbare plagg som parkdresser, vintertøy og regnklær. Svært mange av klærne er fra Polarn O. Pyret.

Klær som får flekker eller skader dekkes av abonnementet og blir reparert av Tuckify.

Litt startproblemer

Therese Jensen er nybakt tobarnsmor og blogger for babybloggerne. Sammen med venninnen Iben Syvertsen har hun testet tjenesten i praksis for TV 2 hjelper deg. Mødrene har testet Tuckify i tre måneder og syns det fungerer like bra som en vanlig nettbutikk. I tillegg liker de miljøaspektet ved å ikke kjøpe nye klær.

Syvertsen har en datter på ett og et halvt, mens Jensen sine barn er fire måneder og tre år.