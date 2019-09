Manhaus (21) ga i forrige uke uttrykk for at han var villig til å snakke med psykiaterne.

Oslo politidistrikt har bedt om en fullstendig psykiatrisk vurdering av den draps- og terrorsiktede 21-åringens mentale helse. Nå har Asker og Bærum tingrett oppnevnt et svært erfarent psykologteam som skal snakke med Manshaus.

Psykologspesialist Anne Lill Ørbeck har tidligere utarbeidet rapporter om de tiltalte i blant annet Sigrid-saken, og i saken mot sjubarnsmoren som ble dobbeldrapsdømt i Kristiansand.

Rita Lyngved er overlege spesialist i psykiatri, og ble i 2013 oppnevnt som rettspsykiater i saken mot nå forvaringsdømte Julio Koppseng.

Spesialist i psykiatri Helge Haugerud jobbet senest i fjor som rettspsykiater i den såkalte Valdres-saken.

Skal avgjøre om Manshaus var psykotisk

De har fått frist til 7. november 2019 med å ferdigstille sitt mandat, og vil gå i gang med samtaler med siktede i løpet av de nærmeste dagene.

– Vi har vært i dialog med forsvarer om valget av sakkyndige og mandat, og er fornøyde med at alt ligger til rette for at deres arbeid med full judisiell undersøkelse kan begynne, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

De sakkyndige har fått en standard mandat med en ordlyd noe tilpasset saken. Mandatets hovedspørsmål er om siktede på tidspunktet for de påklagete handlinger kan antas å ha vært psykotisk, samt spørsmål om eventuell overføring til tvunget psykisk helsevern eller forvaring.

Rettspsykiatrisk vurdering

Tirsdag i forrige uke mottok Oslo politidistrikt den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen av Philip Manshaus.

Det fremgår av konklusjonen at det anbefales en mer omfattende vurdering av siktede. Det var derimot usikkert om 21-åringen ville snakke med rettspsykiaterne.

14 dagers islolasjon

Terrorsiktede Philip Manshaus ble 12. august varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han fikk også 14 dager i full isolasjon.

Han vil møte på nytt i tingretten førstkommende mandag, da han ikke aksepterer fengslingen. Forsvarer har opplyst at siktede vil møte. Politiet vil begjære lukkede dører.