Det blir han dersom denne ukens kjennelse fra Sør-Østerdal tingrett blir stående.

Schumann ble i Høyesterett dømt til 16 års forvaring for å ha avfyrt skuddet som drepte Klungland under Nokas-ranet i 2004.

Etter å ha sonet i Trondheim fengsel i lang tid ba Schumann i 2012 om prøveløslatelse.

Saken gikk hele veien til Høyesterett, som i 2014 kom til at drapsmannen skulle prøveløslates med en rekke vilkår, blant annet at han ikke fikk ha kontakt med andre involverte i Nokas-saken.

Flere brudd

Etter en rekke brudd på vilkårene ba Kriminalomsorgen i desember i fjor om at Schumann ble gjeninnsatt på forvaringsdommen.

Han hadde blant annet ikke vært hjemme på nattestid da kontrollører kom på uanmeldte besøk, slik han etter vilkårene skulle være.

Samme måned ble Schumann dømt for å ha kjørt over fartsgrensen og uten gyldig førerkort både i Stavanger og i Elverum. Straffen ble satt til 15.000 kroner i bot.

Da Schumann møtte i retten i 28. august i år, var det fordi påtalemyndigheten ønsket å forlenge forvaringsdommen hans med tre nye år. Det sier altså Sør-Østerdal tingrett nei til.

Retten mener at Schumanns brudd på vilkårene for prøveløslatelse i all hovedsak er bagatellmessige, og at de ofte har hatt en god forklaring.

Videre vektlegger retten at Schumann er genuint opptatt av barna sine, at han ikke ruser seg, at han har ordnede boforhold og ellers stabile familierelasjoner.

Moderat fare

Om Nokas-dommens relevans i dag, skriver retten blant annet følgende:

«Det er ikke bevist at Schumann har befatning med ransutbyttet eller at han skylder andre penger i den forbindelse, og dette kan derfor ikke tillegges særlig vekt ved vurderingen av gjentagelsesfaren».

Rettspsykiaterne har diagnostisert Schumann med dyssosial personlighetsforstyrrelse, men mener ikke han har noen psykisk lidelse som gir behov for behandling. Sjansen for at han i fremtiden vil handle i strid med samfunnets normer, vurderer psykiaterne som «moderat».

– Fornøyd

Til VG, som først omtalte saken, sier Schumanns forsvarer Fredrik Brodwall at 53-åringen er godt fornøyd.

– Det er mange år siden og det er noe som han allerede har jobbet veldig mye med, for lang tid siden. Det var grunnen til at Høyesterett løslot ham for fem år siden, sier han til avisen.

Statsadvokat Arvid Malde sier til TV 2 at «påtalemyndigheten tar avgjørelsen til etterretning».

– Så blir det opp til Riksadvokaten å vurdere om avgjørelsen skal ankes, sier Malde.

– Vil du innstille på en anke?

– Jeg leverer min innstilling til Riksadvokaten i morgen, men innholdet i den er et internt anliggende som jeg ikke kommer til å kommentere, sier han.