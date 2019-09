– Det er et viktig steg videre med tanke på å få på plass fangst og lagring av CO2 som et verktøy som må være der for å nå målene i Paris-avtalen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Equinor og partnerne Shell og Total står bak Northern Lights-prosjektet, som jobber med håndtering av CO2. Torsdag signerte Northern Lights avtale med syv europeiske selskaper om å jobbe videre med karbonfangst og -lagring (CCS).

– Dette forteller oss at mange er opptatt av karbonfangst og -lagring, og vi ser at veldig mange industrielle sektorer er avhengig av slik teknologi for å redusere sitt karbonavtrykk, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til TV 2.

Lagres under havbunnen

I Norge er man i gang med to fullskalaprosjekter for fangst og lagring av CO2 – ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og ved sementfabrikken Norcem i Breivik.

CO2-gassen komprimeres til en væskelignende tilstand og transporteres til permanent lagring i havbunnen under Nordsjøen.

Teknologien vil redusere CO2-utslipp fra store industrianlegg. Ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud, som er Oslos største punktutslipp av CO2, forventer man at et ferdig anlegg vil kutte utslippet med 400.000 tonn i året.

– Jeg mener dette er noe som må tas i bruk over hele verden. Det er noe som ikke er for vanskelig å gjøre. Med en gang man har fått det i drift, kan det enkelt kopieres over hele verden. Dette er hva vi trenger, sa EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, da han besøkte pilotanlegget på Klemetsrud i februar.

Usikker finansiering

Det norske prosjektet har vekket betydelig internasjonal oppmerksomhet. Torsdag kom EUs energi- og klimakommisær Miguel Arias Cañete på eget initiativ til Norge for å snakke med norske aktører om satsingen på CO2-fangst.

– Karbonfangst og -lagring er en nøkkelteknologi for å nå EUs mål om klimanøytralitet innen 2050, sa Cañete på en pressekonferanse torsdag.

Men å bygge fullskala anlegg vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner. I neste års statsbudsjett er det satt av 225 millioner kroner til prosjektet.

– Hvem andre skal dere få med dere på spleiselaget?

– Det er akkurat det vi har pratet om i dag, at dette er et fellesprosjekt – et spleiseprosjekt – på en teknologi som vi må ha på plass som et av verktøyene for å nå målene i Paris-avtalen, sier Kjell-Børge Freiberg.

Freiberg peker på at staten siden 2014 har lagt 3,3 milliarder kroner på bordet i dette prosjektet.