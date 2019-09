Stor og praktisk stasjonsvogn med ufornuftig mye krefter, er en kombinasjon veldig mange nordmenn drømmer om.

Skal du ha en slik familiebil i dag, er det ikke alt for mange alternativer å velge i. De siste årene har både Audi RS 6 og Mercedes-AMG E 63 stasjonsvogn vært opplagte alternativer.

Dette er biler som begge har over 600 hk, firehjulstrekk og samtidig plassen man forventer i en romslig familiebil.

Hvis vi tar turen over til BMW, er det imidlertid lenge siden de har tilbudt sine M-modeller som stasjonsvogn.

Det til tross for at mange, spesielt i Tyskland og her i Norden, har et sterkt ønske om å få Touring-utgavene av BMW sine heftigste modeller tilbake.

BMW avkrefter

Sist BMW leverte M5 som stasjonsvogn var i perioden 2005 – 2010, da E60-generasjonen var aktuell.

Etter at nyeste generasjon M5 ble lansert, har flere spekulert i et comeback for M5 Touring. Nå avkrefter imidlertid BMW disse ryktene i et intervju med Car Magazine.

Det er sjefen for BMW sin M-avdeling, Markus Flasch, som gjør det klart at BMW ikke har noen planer om å bygge noen M-modeller som stasjonsvogn.

– Stasjonsvogner er ikke en del av vår M-strategi. Hvis vi spør kunder i Østerrike, Sveits eller Tyskland, ville nok de gitt tommel opp, men som et globalt selskap har vi såpass mye å ta hensyn til på drivlinjer, at vi ikke ønsker å satse på dette, forteller Flasch.

Skal du ha stasjonsvogn, er 550i og 550d de heftigste alternativene fra BMW. Men det finnes en løsning... Den heter Alpina B5 Biturbo Touring.

Lanserer hybridbil – men det er ikke på grunn av miljøet

SUV i stedet

M-sjefen forteller at BMW i stedet ønsker å satse på SUV-ene, og at det er disse som skal være alternativet til de som ønsker mer plass kombinert med brutale ytelser.

Derfor lanserte BMW tidligere i år både X3 og X4 i helt nye M-versjoner. Disse er utstyrt med den kraftigste sekssylindrede motoren noensinne i en M-modell.

Her yter 3-literen 480 hk og 600 Nm! 0-100 km/t gjøres på 4,2 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 250. Kjøper du «M Driver’s package», økes den til 285 km/t.

Både X3 M og X4 M kommer også i Competition Pack. Da øker motoreffekten til 510 hk, mens akselerasjonstiden reduseres til 4,1 sekunder.

Det er altså disse modellene BMW mener skal være et alternativ til tidligere M5 touring.

To nye M-utgaver på vei fra BMW

Slik ser nye X4 M ut. Den leverer opptil 510 hk og har en startpris på 1.426.200 kroner i Norge.

Ny M3 på vei

Det betyr at Audi og Mercedes kan fortsette å regjere i dette segmentet – uten noen direkte konkurranse fra BMW.

I stedet vil de møte motstand fra for eksempel Porsche Panamera og den langt mer eksotiske Ferrari GTC4Lusso.

Selv om BMW legger Touring-planene død i M-porteføljen, svarer de med flere spennende nyheter fremover.

Snart kommer en helt ny M3. Den får trolig samme motor som i X3 M, altså opptil 510 hk.

I tillegg har BMW nylig vist oss en ny spesialversjon av dagens M4, kalt Edition M Heritage.

Det handler om en eksklusiv utgave, som kun skal lages i 750 eksemplarer.

Her får du kun tre fargevalg; lyseblå, mørkeblå eller rød – akkurat som M-logoen. Rent teknisk er det ingen forandringer på bilen, bortsett fra at understellet er finjustert for enda litt mer kjøreglede.

M4 Edition M Heritage har samme motor som i dagens M4 competition package. Altså 450 hk og 550 Nm.

M4 Edition M Heritage skal produseres mellom november 2019 og april 2020.

Se opp, Tesla – det er en ny sjef i byen

Bugatti setter ny verdensrekord med nesten 500 km/t!