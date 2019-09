Denne maten er 3D-printet – nå skal den serveres eldre på sykehjem

På flere sykehjem i Sverige vil eldre tilbys 3D-printede måltider innen året er omme. Blir det en suksess, kan Norge følge etter.

– Mange underernærte

Tall fra 2018 viser at 40,2 prosent av beboere over 67 år ved norske sykehjem står i fare for å bli underernært.

I vårt naboland Sverige jobbes det nå med en løsning der en 3D-printer skal kunne gjøre jobben til kokkene ved sykehjemmet, og faktisk talt printe ut et middagsmåltid ved hjelp av en datamaskin og noen moste råvarer.

I løpet av 2019 skal 3D-måltider serveres til eldre ved pleiehjem i Halmstad og Helsingborg, samt hos et selskap som tilbereder mat til sykehus. Dette er en del av et nasjonalt forskningsprosjekt med flere store samarbeidspartnere, og arbeidet er fortsatt under utvikling.

– Mange eldre har vansker med å tygge og svelge maten, og dette er en gruppe der underernæring er et stort problem. Tanken med et 3D-printet måltid er derfor å kunne tilby mat som ser appetittlig ut, og som er lett for de eldre å tygge og svelge, sier Evelina Höglund, leder for prosjektet ved det statlige forskningsinstituttet Rise i Gøteborg.

FORSKER PÅ 3D-MAT: Forsker Evelina Höglund ved Rise institutt tror og håper at 3D-utskrevet mat kan øke matgleden blant de eldre. Foto: Matkontrollen/TV 2

Blant svenskene er det rundt åtte prosent av den voksne befolkning som har tygge- og svelgeproblemer.

Stor interesse

Ved Rise jobber forskere nå med å gjøre puré om til lekre måltider som frister.

– Er det ikke nok å mose maten, slik det gjøres i dag?

– Jo, man kan for så vidt fortsette å lage pureer, men det er jo litt kjedelig om man skal spise det resten av sitt liv, sier Höglund.

Hun forsikrer om at maten som printes ut, vil ha alle nødvendige næringsstoffer.

– Det er jo vanlig purémat som formes til et middagsmåltid av en printermaskin. Vi kan komme til å trenge konsistenstilsettere for å holde formen, og kanskje også ekstra proteiner og fett tilsatt i maten til de eldre, sier Höglund.

FERDIG PRINTET: Her ser du to brokkolibuketter, ferdig utskrevet fra en 3D-printer. Foto: Matkontrollen/TV 2

– Har dere møtt mye skepsis til dette prosjektet?