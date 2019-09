Før partilederdebatten onsdag fikk Trygve Slagsvold Vedum en opptur på TV 2s måling.

– Jeg tror det handler om at når vi har reist rundt, så er det mange som gir tilbakemeldinger om at sentraliseringen har gått for langt. Der har vi vært en tydelig røst, sa Vedum.

Under partilederdebatten slo Frp-leder Siv Jensen tilbake mot Sp-lederen, og anklaget ham for å ikke være ærlig om sin fortid.

– Det blir ikke bedre tjenester til innbyggerne av å ha flere rådhus, flest mulig ordførere og byråkrater i kommunene. Hadde vi sørget for en mer effektiv drift frigjør vi mer penger til det kommunene er opptatt av, sa finansministeren.

– Sentraliserte med begge hendene

Jensen mener Vedum unnlater å fortelle om partiets politiske historie.

– Jeg er sikker på at Vedum var mot kommunesammenslåinger når vi hadde 744 kommuner, også. Så har han dette ordet han alltid slenger ut av seg, med at det er sentralisering, og her er ikke du ærlig når du er ute og snakker med velgerne. Du later som Senterpartiet ikke har en politisk historie, fortsatte Jensen.

– Sannheten er at sist du satt i regjering ble det færre gårdsbruk, færre grendeskoler, flere som flyttet til de store byene og du innførte eiendomsskatt i distriktene, sa Jensen.

– Om det ikke er nok, så kan jeg minne deg om i debatten om fødseltilbud at du la ned fødetilbudene i Rjukan, Steigen, Orkdal, Nordfjord Valdres og Lærdal. Du må ikke reise rundt og late som du ikke har en historie. Du sentraliserte med begge hendene og nå synes jeg du skal begynne å være ærlig, sa Frp-lederen.

– Grunnleggende uenig

Sp-lederen svarte med å angripe Frp for tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Retorikken deres om nærhet har folk gjennomskuet. Når Frp sier de er for folk flest, så spør man folk flest i en folkeavstemning. 87 prosent sier nei til sammenslåing, også mener du Siv Jensen at du vet så mye bedre enn de i Finnmark. Jeg er grunnleggende uenig i den måten å tenke på, sa Vedum.

Stortinget vedtok kommunesammenslåingene 8. juni i 2017. 109 kommuner skal slås sammen til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til seks fylkeskommuner.