Ford er på offensiven om dagen – ikke minst med en rekke sporty modeller. Nye Focus har kommet i en ST-utgave som virkelig begynner å bli seriøst rask. I tillegg er nylig Ford Mustang, verdens mest solgte sportsbil, blitt fornyet. Og snakker vi sportsbiler fra Ford, kommer vi naturligvis ikke unna den mest ikoniske av dem alle: GT 40.

Den første generasjonen klarte i 1966 å ta første-, andre- og tredjeplass på 24-timers løpet i Le Mans – og dyttet med det selveste Ferrari ned fra pidestallen.

Siden den gang har man bygget to generasjoner av GT40 til det sivile markedet. Den siste kom i 2018 – og skal produseres i et svært begrenset opplag.

Alle disse bilene, og flere til, skal Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, bli bedre kjent med i løpet av en uvanlig hektisk tur til Manchester.

- Må signere på at jeg ikke har hjerteproblemer

Det er på tide å ta en telefon, og høre hvordan det går.

– Ring-ring!

– Heisann Knut! Hører du lyden av heftige motorer i bakgrunnen her? Dette er ganske magisk å se og høre. Jeg kjenner det kribler i magen. Jeg har blant annet måtte signere på at jeg ikke har hjerteproblemer, føre opp nærmeste pårørende og mer eller mindre sagt fra meg alle rettigheter om vi skulle ende opp som forkullede rester langs racerbanen her. Sånne skjema pleier å bety at man har mye moro i vente!

– Hehe, ja, det er jo en måte å se det på. Jeg skjønner du skal få oppleve en hel bukett av Ford-modeller på denne turen. Vet du noe mer om programmet?

– Det stemmer! Ja, nå vet jeg litt mer. Dessverre førte flyforsinkelser til at jeg ser ut til å miste testkjøringen av nye Ford Focus ST. Det er synd, for den hadde jeg gledet meg til å kjøre. Men jeg har fått et bruktbart plaster på det såret altså ...

Skiltet er naturligvis ingen tilfeldighet. GT er modellnavnet og 17 er årstallet den ble avduket. Ford har også gitt den dører en superbil verdig ...

Superbil av rang

– Det store høydepunktet blir nemlig å få kjøre Ford GT på bane. Det har jeg drømt om, helt siden den ble avduket i 2017. Men det er så få av dem – at jeg egentlig hadde slått det fra meg. Da denne sjansen dukket opp, kan du tro det ble liv i leiren!

– Banen vi kjører på er forresten M-Sport sin egen racer- og testbane – M-Sport er de som står for motorsport-delen av Ford. Både banen og fabrikken ligger litt nord for Manchester. Her bygges det mange fete biler!

Vanvittig bil

Ford GT har en V6 Ecoboost-motor som yter 656 hk – og som kan sende den hardbarka superbilen fra 0-100 km/t på 2,8 sekunder og videre til en toppfart på 347 km/t. Prislapp i Norge: Rundt 4,7 millioner kroner!

– Den produseres i et svært begrenset opplag, og de som vil kjøpe den, må søke om å få lov til å eie bilen. Et av premissene er at den ikke skal stå parkert i en eller annen privat bilsamling eller på et museum. Den skal brukes! Slike krav liker vi. Det gjør jo også at andre får nyte å se og høre bilen på veien. En av svært få kjøpere som passerte nåløyet og fikk navnet sitt i vognkortet, er ingen ringere enn Kjell-Inge Røkke.

Du er aldri i tvil om at Ford GT er en hardcore sportsbil – nesten ren racerbil!

Solskjær-treff

– Men du, siden du er i Manchester-området. Har du sett noe til Ole Gunnar Solskjær? Du er jo United-supporter, stakkars deg, og det hadde jo vært kult om du fikk et glimt av ditt store idol.

– Hehe, jeg har tenkt og forsøke å få lagt prøvekjøringen innom selveste Old Trafford mens jeg er her. Men vi får se hvor mye tid vi har. Dessverre er det ikke noen kamper her nå, det er jo EM-kvalik for alle penga. Men hvis jeg ser han, skal jeg si at han må la seg inspirere av sin gamle venn Røkke – og kjøpe seg en litt kulere bil.

– Kjører han fortsatt Volvo XC40?

– Nei, nå er han avbildet i en Range Rover. Men en Ford GT hadde vært en mye kulere bil for han. Da kommer han seg raskt unna plagsomme papparazzier og journalister med kritiske spørsmål, også.

Rally og offorad-kjøring

– Jaja, han er vel kanskje mer opptatt av hvordan han skal få United-skuta på rett kjøl, enn hvilken bil han skal kjøre …

Ford GT får tommel opp fra Broom-Vegard.

– Jeg ser ingen grunn til at det ene skal utelukke det andre! Jeg har dessuten et par råd til ham rundt spillerkjøp, også. Du vet, jeg har fulgt med – og tror jeg vet hvilke spillere som kan få fart på laget når overgangsvinduet åpner igjen i januar. Jeg mener …

– Vegard – stopp! Dette er ikke et nettsted om fotball. La oss komme tilbake til temaet: Hva mer står på programmet hos Ford?

– Jeg skal få sitte på i rally-utgaven av Fiesta, også. Det gru-gleder jeg meg litt. WRC-rallyet er jo av mange regnet som den mest rampete bilsporten. Der går det for seg! Ja, også blir det testing av Ford Raptor i en offroad-løype. Det har jeg store forventninger til. Den bilen er helt syk!

Kommer mer...

Vi kan med andre ord slå fast at det er relativt tett mellom høydepunktene på denne turen – med både bane- og offroad-løyper.

– Ja, det går slag i slag. Og apropos det. Det står en GT40 her borte og ruser motoren og skal ha meg med på tur. Da er jeg ikke vond å be. Hils gjengen – håper dere ikke er alt for misunnelige …

Vegard kommer altså tilbake med fyldige reportasjer fra turen. Så det er bare å følge med!

