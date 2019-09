Arne Senstad fikk likevel overta som landslagssjef for Polens håndballjenter etter at partene kom til enighet for to uker siden.

Onsdag ledet Senstad Storhamar i sin siste kamp, og slet med å holde tårene tilbake.

Kampen endte med 27-16-seier til Storhamar mot Fredrikstad.

– Jeg trodde det skulle gå fint, men nå er det tøft. Alt styret rundt er ferdig, de får skylde på seg selv, men jeg er veldig stolt over å ha vært med denne gjengen, sa en rørt Senstad i intervjuet med TV 2 Sportens Harald Bredeli som du kan se øverst i denne saken.

50-åringen har vært Storhamar-trener i to perioder, fra 2006 til 2013 og siden 2015. Forrige sesong ledet han laget til 2.-plass i serien, til cupfinale og sluttspillfinale. Hver gang ble bare Vipers Kristiansand for sterk.

Polen er ikke kvalifisert til årets VM, og Leszek Krowicki måtte gå tidligere i år. Senstads oppgave skulle være å kvalifisere laget til mesterskap igjen.

Styremedlem Roger Jenssen, som har ansvar for sport i Storhamar Håndball Elite, sier henvendelsen fra det polske håndballforbundet var en anerkjennelse for Senstads innsats over lang tid.

– Vi synes det er veldig positivt at vår hovedtrener har blitt lagt merke til for den innsatsen han har lagt ned for klubben gjennom totalt elleve sesonger. Arne har vært en viktig bidragsyter i det arbeidet som er gjort for å etablere klubben i norgestoppen, sier Jenssen.