TV 2-kommentatorens terningkast på partilederne

Erna Solberg (H): Terningkast 3

Ble altfor omstendelig, med lange resonnementer. Gjentok seg selv. Plasserte seg selv på bompenge-kritikernes side. Klarte ikke å balansere miljødebatten. Ble avbrutt flere ganger, med rette. Falt også for fristelsen å bli med på avbrytelsene. Har ikke sett henne så lite statsminister-aktig før.

Jonas Gahr Støre (Ap): Terningkast 4

Får klare trekk for alle avbrytelsene. Havnet i tottene på Trine Skei Grande og kommer med litt for mange små, kommenterende utsagn mens andre snakker. Får et dårlig utgangspunkt i alle tre bolker fordi han ikke er med fra starten, men klarer å snakke seg inn i hver bolk. Tydelig motstander av tvangssammenslåing av kommuner. Forklarer hva han støtter og hva han ikke støtter av bompengeforliket, men sliter litt med krysspresset mellom både Vedum og de borgerlige partilederne i diskusjonen om lærere.



Siv Jensen (Frp): Terningkast 5

Leverer som forventet på bompenger, hang godt med i skole-delen og var den eneste som klarte å gi Trygve Slagsvold Vedum reell motstand i diskusjonen om kommunesammenslåing. Snakket om egen politikk og var god til å avslutte med tydelige utfordringer til de andre. Var den klart skarpeste på borgerlig side.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Terningkast 5

For første gang så det ut som han virkelig trivdes i en partilederdebatt. Er rolig, selvsikker og blid i de to første tema-bolkene, som handler om temaer han ikke er så glad i å snakke om. Når han får ordet, legger han seg akkurat der han skal. Slår fast at landet består av flere kommuner enn Oslo og Bergen under bompengedebatten, snakker om desentralisert lærerutdanning og behovet for flere lærerutdanninger i skoledelsen. Og så herjer han med de andre på kommunesammenslåing. Leverer varene.

Trine Skei Grande (V): Terningkast 3

Klarer å terge Jonas Gahr Støre ved å åpne "kakle-ballet" da hun avbryter og hakker på Ap-lederen. Det ble starten på et ganske kjeklete forhold de to imellom gjennom hele debatten. Ikke bra. Er god når hun får inn fulltreffere, men treffer sjelden planken.

Kjeill Ingolf Ropstad (KrF): Terningkast 1

Falt fullstendig gjennom i første og siste bolk, kanskje som forventet. Han hadde peilet seg inn på skoledebatten som sin mulighet til å skinne. Men hans kamp mot heldagsskolen ble for oppjaget. Han var rett og slett overtent når han først fikk ordet og klarte ikke å forklare egen politikk godt nok.