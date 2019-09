Iran har løslatt mannskap fra britisk tankskip

Det kreves 15 personer for å håndtere fartøyet, og nå kommer sju av 23 til å bli løslatt, opplyste administrerende direktør Erik Hånell i Stena Bulk onsdag morgen.

Stena Impero eies av det svenske rederiet og seiler med britisk flagg. Skipet ble tatt i arrest i Hormuzstredet i juli.

Det iranske utenriksdepartementet opplyste til statlig TV onsdag at de sju besetningsmedlemmene var løslatt av humanitære grunner, og at de snart skulle forlate Iran. Dette bekreftes nå av svensk UD.

Britiske myndigheter mener iranerne tok arrest i skipet som hevn for at den britiske marinen tok arrest i det iranske tankskipet Grace 1 utenfor Gibraltar. Iran har kommet med motstridende uttalelser om hendelsen.

USA bestikker tankskip

USA skal ha lovet «millioner av dollar» til kapteinen om bord i Grace 1, mot at han anløper et land som på vegne av USA tar beslag i skipet.

Financial Times Times har fått tilgang til kommunikasjon mellom president Donald Trumps administrasjon og kapteiner om bord i flere iranske skip.

Den indiske kapteinen om bord i den iranske oljetankeren Grace 1, Akhilesh Kumar, blir lokket med «millioner av dollar» dersom han samarbeider med amerikanerne.

Tilbudet kom i en epost Kumar mottok 26. august, signert USAs spesialutsending til Iran, Brian Hook.

– Gode nyheter

– Jeg har gode nyheter, skriver Hook, som på vegne av utenriksminister Mike Pompeo og Trump-administrasjonen tilbyr flere millioner dollar i belønning dersom Kumar manøvrerer oljetankeren til et land som på vegne av USA kan ta beslag i skipet og oljelasten.

– Med disse pengene kan du leve det livet du ønsker og være velstående når du blir gammel, skriver Hook, som også advarer Kumar mot følgene av å takke nei.

– Dersom du velger bort denne enkle løsningen, kommer livet ditt til å bli mye vanskeligere, skriver han videre.

Kumar skal angivelig ha takket nei til tilbudet, for to dager senere fikk han en ny epost fra Hook som opplyste at han var satt på USAs sanksjonsliste.

Tatt i arrest

Tankskipet Grace 1, som har 2,1 millioner fat olje om bord, ble tatt i arrest den 4. juli. Årsaken ble oppgitt å være mistanke om at skipet var på vei til Syria, noe som ville ha vært et brudd på EUs sanksjoner.

Irans myndigheter har på sin side opplyst at skipet var i internasjonalt farvann gjennom Gibraltarstredet og at britiske myndigheter derfor ikke hadde lov til å stoppe det.

I august opphevet Gibraltar arresten av skipet, og det har siden vært spekulert på om Iran ville frigi Stena Impero.