Onsdag kveld var det duket for partilederdebatt fra TV 2s studio i Bergen.

Debattens første tema var bilens plass i et klimavennlig Norge. I denne delen av debatten deltok også Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), med førstekandidat i Bergen, Trym Aafløy.

– Jeg synes det er en retorikk som stadig kommer tilbake når disse partilederne snakker om en del gamle dogmer. Det vi i Bergen ønsker er å fjerne den ytre bomringen. Den har null effekt på utslipp av klimagasser, sa Aafløy.

– Dessuten har utslippene fra veitrafikk i Bergen gått ned med rundt ti prosent de siste to årene. Så den skremselprogpandaen om at hvis vi letter litt på bompengetrykket, så blir vi som Tokyo igjen, det er bare tøv, sa Aafløy.

Bompengegeneralen viste til MDG-leder Une Ainas Bastholms innlegg i debatten:

– I byene er det viktig å få ned biltrafikken fordi vi får bedre byluft. Det gjør at vi får plass til alt det som gjør byen god å være i, sa Bastholm.

– Bilen er et naturlig fremkomstmiddel

Statsminister Erna Solberg (H) brukte taletid på å forsvare bilens plass i Norge.

– Norge er bygget sånn at bilen er et naturlig fremkomstmiddel, sa Solberg.

– Det er viktig at vi tenker over at folk i Norge er litt forskjellige og i forskjellige livsfaser. Det gjør inntrykk når jeg banker dører og treffer en mann i Groruddalen som pendler ut av Oslo, og sier at han bruker 26.000 kroner på bompenger. Da skal vi redusere noe av den belastningen, sa Solberg, og viste til regjeringens nylige bompengeforlik.

Også Siv Jensen (Frp) brukte tid på å forsvare regjeringens bompengeforlik.

– Det er mye velferd i å sørge for at også vanlige folk har anledning til å kjøre bil, sa hun.

– MDG står for en politikk for folk som har god råd. Det er i realiteten bare de som har god økonomi som har råd til å kjøre bilen inn og ut av de store byene.

I tillegg stilte Jensen spørsmål ved MDGs ønske om bilfrie sentrum.

– Det høres ut som om det er bilen som er problemet. Det burde jo være utslipp. Derfor jeg har problemer med å forstå MDGs ivrige motstand mot bilen. Den kommer til å være vårt suverent viktigste fremkomstmiddel i all uoverskuelig fremtid, sa Jensen.

Sp går mot knallvalg

I TV 2s ferske gallup onsdag ble det klart at Senterpartiet går mot et rekordvalg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var tydelig i sin sak om bilen i Norge:

– Veldig mange steder i Norge er man hundre prosent avhengige av bilen, sa Slagsvold Vedum.

