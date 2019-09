Fem dager før valget viser den ferske målingen Kantar har laget for TV 2 at Høyre går tilbake, mens SV og Frp øker.

Mens statsminister Erna Solberg reiser land og strand rundt for å forsøke å kapre velgere, går Høyre tilbake med 0,9 prosentpoeng til 20,2. Det er fortsatt over de to målingene under bråket om bompenger i regjeringen, men klart under det forrige kommunevalget på 23,2 prosent.

Etter tre dager på rad med tilbakegang, øker Fremskrittspartiet igjen oppslutningen med 0,6 til 6,9 prosent.

Det vil imidlertid fortsatt være det dårligste valget siden 1991.

KrF får 3,5 (- 0,1) og Venstre 3,4 (+ 0,3).

Senterpartiet får sin nest høyeste oppslutning på kommunevalgmålingene Kantar har laget for TV 2 siden årtusenskiftet. Partiet øker med 0,6 til 16,1 prosent.

– Det er helt utrolig. Jeg tror det handler om at når vi har reist rundt, så er det mange som gir tilbakemeldinger om at sentraliseringen har gått for langt. Der har vi vært en tydelig røst, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Etter tre dager på trad med vekst har Arbeiderpartiet en liten tilbakegang på 0,5 prosentpoeng til 24,7.

– Jeg smiler bredt, fordi vi har fått fantastiske skolevalgresultat, sier Støre.

Ap-lederen beskriver målingen som «løfterik».

– Den er løfterik fordi vi har kommet opp fra lave nivåer, og jeg tror vi er i ferd med å nå igjennom med de virkelige temaene i valgkampen, sier Støre.

SV øker med 0,7 til 7,5, mens Rødt faller med 0,4 og får nå kun 3,3 prosents oppslutning, Det er den laveste oppslutningen for Rødt siden januar.

Bomlistene ligger stabilt på 4,3 prosent, mens andre partier og lister får 3,4 (- 0,4). I denne gruppen får de lokale listene 1,6 prosent, Pensjonistpartiet 0,8, De kristne 0,5, Liberalistene 0,2, Demokratene 0,1, Helsepartiet 0,1 og Piratpartiet 0,1.