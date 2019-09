Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er kjent som en erfaren og trygg politiker, som ikke er redd for en debatt.

Men da Dale ble utnevnt som statsråd for første gang i 2015, var han ikke like høy i hatten.

På TV 2 Sumos ekstrasending før partilederdebatten onsdag kveld, avslørte Dale hva som skjedde bak kulissene desemberdagen for fire år siden, da han ble utnevnt som ny mat- og landbruksminister.

– Jeg blir så flau, jeg har lyst til å springe ut døra med det samme vi skal snakke om det. Det er like ille hver gang, sier Dale.

Likblek

Bildene fra Slottsplassen i Oslo den dagen viser en bemerkelsesverdig blek Jon Georg Dale. Det var det en god grunn til.

– De siste tre dagene før jeg skulle gå på, trodde jeg at jeg skulle dø. Jeg spiste ingenting, og fikk ikke i meg mat. De siste to døgnene sov jeg heller ingenting. Og det siste døgnet, da spydde jeg som en gris, forteller Dale.

– Hvis du ser bilder fra Slottsplassen den dagen, så er jeg drivende hvit. Du ser at jeg har vært i koma tett opptil dette, sier Dale og ler.

– Du var jo en erfaren politiker før du var statsråd, hvorfor var du så nervøs?

– Nei, hvem vet. Hvorfor har man nerver, hvorfor har man angst. Men det var helt grusomt, sier Dale.

– Det siste døgnet tenkte jeg spesielt mye på at jeg et år i forveien hadde møtt mye som vara i Stortinget, men jeg hadde ikke lang erfaring. Så jeg tenkte «i himmelens navn, første spørretimen, de kommer jo til å rævkjøre meg så totalt. Jeg kommer aldri til å klare å reise meg igjen», forteller Frp-toppen.

Etter at dagen med utnevnelse og intervjuer var ferdig, kunne Dale puste lettet ut.

– Jeg satte meg på sengekanten og så tomt ut i rommet og tenkte «herregud jeg lever». Så ja, det er mulig å bli skikkelig nervøs, sier han.

Skjulte draktkjøp

Også Ap-nestleder Hadia Tajik kunne fortelle at hun kjente på samme følelser, dog ikke like fysisk uttalt, før hun første gang ble utnevnt som statsråd. I 2012 ble hun utnevnt som kulturminister, som den yngste noensinne.

– Jeg kjenner meg igjen i de dagene du får vite at du skal bli statsråd og fram til du faktisk blir det, sier hun.

Tajik hadde vært i debatt den samme onsdagkvelden Jens Stoltenberg ringte, og spurte om hun var klar for oppgaven som statsråd. Hun takket ja – og begynte forberedelsene før den offisielle utnevnelsen.

– Fram til fredagen var jeg ganske apatisk. Jeg var ikke i stand til å gjøre eller tenke mye. Jeg husker at jeg målrettet tenkte at jeg måtte kjøpe en svart drakt, for det må man jo ha hos Kongen, forteller Tajik.

– Men så tenkte jeg «tenk hvis noen skjønner hva jeg skal med den?». Jeg måtte koke i hop et lengre resonnement for å forklare det. «Jeg kan jo ikke fortelle sannheten», tenkte jeg, sier Tajik og ler.

