Bekreftet: Marcel Hirscher legger opp

At Marcel Hirscher (30) skulle legge opp, har vært en dårlig skjult hemmelighet.

Onsdag kveld offentliggjorde den østerrikske alpinlegenden nyheten under en direktesendt pressekonferanse i hjemlandet.

Hirscher er en av tidenes mestvinnende alpinister.

Han har vunnet verdenscupen sammenlagt åtte ganger, noe som er rekord. I tillegg har han to OL-gull og fem VM-gull.

30-åringen endte med 67 verdenscupseirer, 19 bak Ingemar Stenmarks rekord.

Bestemte seg for to uker siden

På spørsmål om hvor lenge det er siden han tok avgjørelsen, svarer Hirscher:

– Jeg bestemte meg for to uker siden, kanskje litt lenger.

– Men det var for to uker siden jeg merket at dette ikke blir noe mer. De siste to ukene har vært turbulente. Det var mange grunner som fikk meg til å ta denne avgjørelsen nå, men jeg har jo kjent på motivasjonssvikt tidligere. Mange av dere har ikke tatt meg helt seriøst og sagt: «Jo jo, men du fortsetter.»

Til tross for at han vant både gull og sølv i sitt siste mesterskap, VM i Åre, slet Hirscher. Han stilte til start med feber, og understreker at det var en krevende øvelse.

MEDALJEGLIS: Marcel Hirscher vant to medaljer i sitt siste mesterskap, VM i Åre: Sølv i storslalåm og gull i slalåm. Foto: Fabrice Coffrini

– Det kostet. Det kostet for kroppen. Men jeg ble verdensmester under de omstendighetene, og jeg er veldig stolt over at jeg klarte å presse meg til den seieren, sier Hirscher, som vant slalåmen etter å ha blitt slått av Kristoffersen i storslalåm.

Alpinlegenden har ikke bestemt seg for hva han skal gjøre videre. Han sier at han skal gjøre mer av det han har nedprioritert som toppidrettsutøver. Én av tingene er nok å se verdenscupstarten i Sölden fra sofaen.

– Hvis det er sludd i Sölden, kommer jeg til å tenke at det «dette er greit.» Men er det ti minusgrader og krystallklar snø, vil det ikke være lett. Såpass ærlig skal jeg være, medgir han.

Hirscher takket også sine nærmeste.

– Spesielt pappa, som har vært en «mastermind» bak min suksess og var min første og eneste trener. Kjæresten min, som tok meg da jeg var en «nobody», og har holdt ut med meg i gode og vanskelige tider. Jeg kommer alltid til å være takknemlig.

Dette sa Kristoffersen

Østerrikeren har vært Henrik Kristoffersens største konkurrent i teknikkdisiplinene. Både i 2016 og 2018 var Hirscher den eneste foran Rælingen-kjøreren på sammenlagtlistene i verdenscupen.

Hele 16 ganger har Kristoffersen havnet på andreplass bak Hirscher i verdenscuprenn.

Da nordmannen gjestet Sykkelpodden for tre uker siden, hadde han fortsatt ikke anelse om rivalen kom til å legge opp. Da sa Kristoffersen til TV 2 at han «hadde full forståelse» dersom Hirscher valgte å gi seg.