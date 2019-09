– Folk var frustrerte over det vi trodde var en forsinkelse. Først da en av passasjerene sjekket flytider på nett, gikk det opp for oss, sier Mark Henderson til den skotske tabloidavisen Daily Record, som først omtalte saken.

Mark og kona Cara Henderson er nygifte og skulle på bryllupsreise til Krakow i Polen tirsdag.

I stedet ble de stående innelåst med 33 andre passasjerer – i all hovedsak eldre mennesker, ifølge Daily Record.

Passasjerene hadde sjekket inn bagasje og begynt boardingen da de ble stående i trappesjakten som ledet ned mot flyet.

– Sammentrengt

Ifølge passasjerene selv ble de passert av en Ryanair-ansatt som gikk ut av sjakten og låste døren bak seg. Den samme ansatte hadde akkurat sjekket passasjerenes pass og boardingkort.

Med kun flyreisens priority-passasjerer – men alle passasjerenes bagasje – om bord tok flyet av med noen minutters forsinkelse.

– Mange eldre menneske ble tvunget til å stå sammentrengt og oppreist i over en time uten mulighet til å gå på toalettet. Det var ganske ille, sier passasjer Nicolas Vazquez til Daily Record.

For å komme seg ut av trappesjakten måtte en av passasjerene ta i bruk en nødutgang.

Flere beklager

Da feilen ble oppdaget, fikk Ryanair på plass et nytt fly som fraktet de etterlatte passasjerene til Polen, drøyt fem timer forsinket.

En ikke-navngitt talskvinne for Ryanair sier til den skotske avisen at de beklager hendelsen overfor de involverte passasjerene. Ifølge henne ligger feilen imidlertid hos Swissport, som tar seg av boardingen på flyplassen i Edinburgh.

– Vi bekrefter at vi undersøker en hendelse fra Edinburgh til Krakow, der flyet tok av uten at alle passasjerene var om bord. Vi beklager overfor passasjerene, og vi arbeider tett med flyselskapet for å finne ut hva som har gått galt, skriver Swissport i et svar til Daily Record.