– Skal man først undersøke sårbarheten i vårt samfunn, tenker jeg at et skolevalg er en god arena, sier Vebjørn Selbekk til TV 2.

Onsdag ble det kjent at NRK gjennom produksjonen av programmet Folkeopplysningen har forsøkt å påvirke skolevalget ved Lillestrøm videregående skole.

Dette har de gjort ved å publisere falske nyhetssaker, og på den måten forsøkt å få flere til å stemme Senterpartiet.

– Det er utradisjonell journalistikk, men jeg synes absolutt det er journalistikk. Det er en journalistisk oppgave å undersøke hvor sårbart vårt samfunn er for påvirkning, sier Selbekk.

Reagerer

Onsdag har en rekke politikere vært ute og kritisert NRK for falske nyheter-stuntet. Blant annet har Erna Solberg gått ut og sagt dette går ut over NRKs troverdighet, mens kunnskapsminister Jan Tore Sanner ber Utdanningsdirektoratet vurdere saken.

– Dette er helt klart en feilvurdering av NRK, sier Solberg til TV 2.

Selbekk mener politikerne bør se hvor viktig denne typen undersøkelse kan være i samfunnet vårt.

– Jeg mener hensikten her er god, og jeg skulle ønske politikerne som roper så høyt kan se at det er i demokratiets interesse å undersøke dette, sier han.

I grenseland

Elevene ved skolen selv føler seg lurt. Enkelte syntes det var litt morsomt, mens andre føler de ikke tas på alvor når deres valg blir brukt i et eksperiment.

– Vi har forhåndsstemt allerede, så man kan jo tenke seg at dette kan ha påvirket folk ved det ordentlige lokalvalget også, sier elev Håkon Kristiansen Framnes (18) til TV 2.

Selbekk er enig i at stuntet beveger seg i grenseland, men mener det ikke har fått demokratiske konsekvenser.

– Dette er ikke det eneste eksempelet på at journalistikk beveger seg i grenseland. Ingen har gjort dette før, og det er spennende at et redaksjonelt miljø beskjeftiger seg med dette, mener Selbekk.