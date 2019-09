Morgendagens fotballhelt: Årets kandidater jenter

– Jeg er en ledertype som er flink til å få med laget og inkludere alle. Jeg er en spiller som tar ansvar både på og utenfor banen.

Hun ble sammen med de andre kandidatene tatt ut J15-landslaget tidligere i år.

– Det er veldig gøy å være her og veldig stort å bli tatt ut. Jeg får med meg det vi har lært her og flytte over slik at mine spillere i Lyn også får lærdom av det. Drømmen er å komme på Norges landslag og bli en av verdens beste midtbanespillere, sier Jorde til Fotball.no.

Kandidat 3: Thiril R. Erichsen

KANDIDAT 3: Thiril R. Erichsen. Foto: Eivind Rath Ilebekk

Thiril R. Erichsen

Alder: 15 år

Klubb: Fjellhamar

Posisjon: Keeper

– Hun er en tøff og bra keepertype, sier Gulbrandsen om Erichsen.

Erichsen spiller for både J15 og J17-laget til Fjellhamar og trener med LSK Kvinner. 15-åringen er også keeper på det norske J15-landslaget.

– Jeg ser på meg selv som en ledertype. Keepere skal være litt sjefen bak der. Jeg vil si at jeg er en offensiv keeper, forteller hun.

Thiril R. Erichsen forteller at hun trener mye og hardt.

– Når jeg trener med LSK Kvinner får jeg veldig tøff motstand og så trener jeg tre dager med klubben min. Jeg spiller på to lag så det blir ofte to kamper i uken, noen ganger en, sier hun.