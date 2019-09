Arbeiderpartiet får 26,6 prosents oppslutning og er dermed klart største parti blant elevene i årets skolevalg.

– Det er historisk å vinne for tredje gang på råd. Vi har vunnet i alle fylker. Det å ha elevene med oss, og at de ønsker seg et annet samfunn og mer rettferdig er fantastisk. Du merker sikkert at jeg er veldig glad, sier AUF-leder Ina Libak til TV 2.

Partiet går likevel tilbake 1,2 prosentpoeng fra forrige skolevalg for to år siden.

– Dere går ned fra 2017?

– Jeg tenker at vi holder stand, og det er nesten det samme resultatet. Venstresiden samlet gjør det veldig sterkt, og det skal vi glede oss over, sier AUF-lederen.

– Nå håper jeg den siste innsatsen gjør at moderpartiet gjør det enda bedre. Vi skal ikke bruke mye tid på å juble, men jobbe hardt de siste dagene.

Høyre er nest størst med 12,9. Høyre går tilbake med 2,2 prosentpoeng.

De Grønne er tredje størst med 10,8 ( + 4,0), mens Venstre er en annen vinner med 10,2 prosent (+ 2,8) som er det beste resultatet på mange år.

– Dette er tidenes beste skolevalg for Unge Venstre. Vi er nesten frem tre prosentpoeng. De vil ha en grønnere politikk. Nå feirer vi, sier leder i Unge Venstrre, Sondre Hansmark til TV 2.

– Hvorfor er dere mer populær hos ungdommen enn moderpartiet er hos de voksne?

– De er et godt spørsmål. Vi snakker om saker som er viktig for ungdom, det handler om flere flyktninger, en human ruspolitkk og fase ut oljenæringen og kutte klimagassutslippene. Det er en bevisst generasjon, som bryr seg om de svakeste i samfunnet, sier Hansmark.

SV får 9,9 (- 0,1), mens Frp får 8,2 (- 2,2). Senterpartiet 8,0 (+ 1,2), Rødt 4,9 (- 0,8), KrF 2,3 (- 0,8), Bomlistene får kun 1,4 prosent blant elevene, mens andre partier og lister får 4,7 (- 2,3).