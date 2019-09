Avslører Messis SMS-melding til Neymar

Neymar forsøkte ifølge flere internasjonale medier alt han kunne for å presse gjennom en overgang til gamleklubben Barcelona.

Franske medier skrev at Barcelona like før overgangsvinduet stengte mandag henvendte seg til PSG for å forsøke å hente Neymar på lån i én sesong, og deretter kjøpe den brasilianske superstjernen tilbake permanent for 2,2 milliarder kroner neste sommer.

PSG avviste blankt forespørelsen. Den franske klubben ville ikke slippe Neymar før et bud på tre milliarder eller mer ble lagt på bordet.

Avslører Messis SMS

Nå kommer den franske avisen L'Équipe med opplysninger om at Barcelona brukte Lionel Messi i et forsøk på å få Neymar tilbake til Camp Nou.

Avisen skriver at Messi skrev en SMS til sin tidligere lagkamerat Neymar, og oppfordret brasilianeren til å forsøke å presse gjennom en overgang.

– Vi trenger deg for å vinne Champions League igjen, skal Messi har skrevet i en SMS til Neymar, påstår L'Équipe.

Neymar spilte som kjent for Barcelona fra 2013 til 2017 og utgjorde en fryktet angrepstrio sammen med Lionel Messi og Luis Suárez. I løpet av sin tid i Barça var han med på å vinne ligaen to ganger og Champions League ved en anledning.

Brasilianeren må nå imidlertid innstille seg på å bli værende i PSG, klubben som hentet ham for verdensrekordssummen 2,2 milliarder kroner sommeren 2017.

– Vanvittig upopulær i Paris

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg minner om at Neymar har gjort seg mektig upopulær i PSG etter flørten med Barcelona.

Eksperten er spent på hvordan sesongen i Ligue 1 vil utarte seg for den 27 år gamle superstjernen.

– Neymar bare oppnådd å gjøre seg vanvittig upopulær i Paris. Da kan vi få en ny sesong der utenomsportslig drama skygger for det han faktisk presterer ute på banen, poengterte hun i bloggen sin forrige uke.

Finstad Berg skriver videre at «Neymar skulle være Messis arvtager på Camp Nou, og hadde verden for sine føtter. Nå er han først og fremst kjent som en sutrete primadonna».

Hun minner om at Neymar kan rette opp sitt etterhvert dårlige rykte dersom han presterer på banen.

– Når han konsentrerer seg om å spille fotball er Neymar fortsatt en av verdens aller beste fotballspillere. Han har helt unike ferdigheter, og er på sitt beste en av de mest underholdende spillerne i verden. Han har evnen til å begeistre, underholde og inspirere. Det er ene og alene hans egen feil at folk forbinder ham mer med filming enn nydelige scoringer og frekke finter. Om han skal rette opp det inntrykket, begynner han å få dårlig tid. Evig eies kun et dårlig rykte, mente eksperten.