City-stjerne kan være ute resten av året: – Godt nytt for Liverpool

Kan bruke Walker som stopper

Bak Otamendi og Stones er det tynt i rekkene for Guardiola. Da Laporte ble byttet ut mot Brighton, tok midtbanegeneralen Fernandinho plass i midtforsvaret fordi Stones var ute med en mindre skade.

Overfor Citys nettsider varsler Guardiola at han vil drille Fernandinho som midtstopper når landslagspausen er over. I tillegg kan én spiller til bli flyttet: Høyrebacken Kyle Walker.

– Hvis jeg en dag trenger Kyle Walker i midtforsvaret, kommer han til å spille der, sier Guardiola til klubbens nettsider.

For Laportes egen del, kom skaden på et svært dårlig tidspunkt. Han var for første gang blitt tatt ut i Frankrikes landslagstropp.

«Det er trist at jeg ikke får muligheten til å oppfylle drømmen min om å få debuten for «Les Bleus.» Jeg vil takke treneren for støtten. Nå starter vi nedtellingen til jeg er tilbake på banen», skriver 25-åringen på Instagram.