– Jeg blir veldig opprørt på vegne av unge mennesker som skal ha sitt første ordentlige møte med vårt demokrati, og der flere skal til valgurnene for første gang om kort tid, sier kommunal- og monderniseringsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Onsdag ble det kjent at NRK i forbindelse med produksjonen av programmet Folkeopplysningen har spredt falske nyheter blant ungdom på Lillestrøm videregående skole i forsøk på å påvirke skolevalget.

Spredningen av falske nyheter har pågått et halvt år.

– Nå oppdager da altså disse unge menneskene at de er blitt utsatt for et prosjekt fra Norges største mediehus uten å ha gitt samtykke til dette. Vi bruker betydelige resursser på å lære opp disse unge menneskene om valg og falske nyheter, og så kommer NRK med dette, sier Mæland.

Forsvarer stuntet

NRK og rektoren på skolen, Øivind Sørlie, forsvarer stuntet.

– Begrunnelsen er for mange like kjedelig som konseptet er spennende; potensialet for god læring for skolens elever, sett i lys av skolens formålsparagraf, overordnet del for opplæringen og konkrete læreplanmål i blant annet samfunnsfag, skriver Sørlie i en kronikk hos NRK.

Mæland mener dette ikke kan forsvares i et lærings-perspektiv.

– Alle som manipulerer og lyver vil nok ha en grunn til det, men det gjør det ikke noe mer riktig. Det er heller ikke slik at NRK er en opplæringsinstitusjon. At de under dekket av å skulle finne noe redaksjonelt interessant manipulerer unge førstegangsvelgere, reagerer jeg kraftig på, sier hun.

Forventer opprydning

Også NRK forsvarer stuntet.

– En av NRKs viktige oppgaver er å beskytte og styrke demokratiet. I et samfunn der informasjonsflyt og påvirkning blir stadig mer uoversiktlig, ønsker Folkeopplysningen gi publikum redskap til å forstå hvilke faktorer som styrer valgene våre og å manøvrere i jungelen av budskap. Vi trenger bare se til det amerikanske presidentvalget for å forstå at også valg kan påvirkes utenfra, ier prosjekteredaktør i NRK, Jan Egil Ådland.

Mæland på sin side, forventer at NRK rydder opp.

– Jeg forventer at NRK rydder opp ovenfor de elevene de har manipulert, sier hun.

Hun mener det går på NRKs troverdighet løs.

– De har misbrukt unge førstegangsvelgere, og det inngir ikke til tillit. Det er svært alvorlig, mener hun.

Programleder Andreas Wahl holdt onsdag et informasjonsmøte på skolen, der han gikk gjennom de sakene som var falske.

Falske nyhetssaker

Mange reagerer også kraftig på at saken ikke ble kjent før etter at skolevalget var gjennomført.