Rødt mer enn dobbelt så store som Frp i Oslo

Arbeiderpartiet går mest frem, mens Frp, bomlisten og De Grønne er taperne fra den forrige oslomålingen til TV 2.

Målingen er laget av Kantar med hele 1.315 intervjuer og er den største oslomålingen i valgkampen.

Frp får 4,3 prosent, noe som er en nedgang på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med målingen for fem dager siden.

– Nå kommenterer jeg målinger hele tiden. Nå skal vi gjøre en siste innspurt og håpe at valgresultatet blir bedre, sier en ordknapp Siv Jensen til TV 2.

Hun har tidligere uttalt til Aftenposten at hun er bekymret for den dalende oppslutningen i storbyene.

– Vi har et par dager til å overbevise velgerne om å stemme på Fremskrittspartiet. Vi er det eneste partiet som kjemper mot en kraftig reduksjon av bompenger og ønsker valgfrihet, sier Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen.

– Eneste partiet som er imot bompenger, har du glemt FNB?

– Ja, men som sitter i dagens bystyre,da. Som faktisk har stemt mot bompenger til nå.

– Oslo Frp ligger lavere enn Frp i resten av landet, hvorfor det?

SATSE PÅ MILJØ: Aina Stenersen mener Oslo Frp bør løfte frem en alternativ klimapolitikk.

– Tradisjonelt har vi ligget lavere i byene enn distriktene. Det er en trend vi på sikt skal jobbe med å snu. Det er noe vi motiveres av, og skal fortsette å jobbe med.

– Hva bør dere endre, da?

– Vi bør være tydelig på at vi ønsker å satse på kollektivtrafikken. Må være tydeligere på at vi vil redusere kollektivprisene. Viktig at vi har en alternativ miljøpolitikk, og løfter at vi skal satse på kildesortering og være mot plast-forsøpling. Vi må bruke pisk istedenfor gulerot, sier Stenersen.

Ved forrige kommunevalg fikk Frp 6 prosent i Oslo. 43 prosent av Frps velgere i Oslo fra stortingsvalget i 2017 sier de vil stemme på partiet dersom det var kommunevalg nå.

Arbeiderpartiet mest frem

Arbeiderpartiet og byrådsleder Raymond Johansen går frem 1,8 prosentpoeng til 21,4. Partiet er større blant kvinner enn menn. Partiets oppslutning øker blant eldre velgere fra målingen i forrige uke.

Ap får 13 representanter, en nedgang på sju, men byrådet har fortsatt flertall sammen med Rødt, fordi de andre partiene på venstresiden gjør det sterkt.

Rødt dobbelt så store som Frp

Rødt ligger an til å doble antallet mandater i Oslo, fra tre til seks. Partiet går frem 1,6 prosentpoeng til 10,7.