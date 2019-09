Er det ingen hjemme på Marienlyst?

Med fire måneder igjen av 2019 prøver NRK å gi VG skikkelig konkurranse i kampen om årets største presseetiske skandale.

Som en del av programmet Folkeopplysningen har statskanalen prøvd å kopiere russernes metoder i USA, bare i stedet for å prøve å få Donald Trump valgt, har de forsøkt å få flest mulig stemmer til Senterpartiet.

Forsøkskaninene var elevene ved Lillestrøm videregående skole. Målet var å påvirke skolevalget, som bare er liksom-stemmer, men siden mange av elevene på skolen har stemmerett, vil en naturlig bieffekt være at de også kunne påvirke det ekte valget.

På Facebook og Instagram har de spredt materiale som er positivt om Senterpartiet og negativt om andre partier.

Ikke bare det. De har spredt direkte løgner. Falske nyheter. Ifølge NRK selv er dette blant løgnene som er spredt:

SV vil at lærerne skal sette individuelle fraværsgrenser for elevene

MDG vil ha deodorantforbud i skolen

MDG vil innføre kvoter for bruk av internett

Frp vil ha klimaregnskap for innvandringspolitikken

Arbeiderpartiet vil bore olje i vernesonene og tømme LoVeSe for olje

Selveste NRK har altså spredt falskheter om norske partier, med mål om å få folk til å ville stemme noe annet.

På skolevalget på Lillestrøm VGS ble det bare en moderat oppgang for Senterpartiet, som tyder på at NRK ikke lyktes med prosjektet sitt. Det spiller ingen rolle.

I dag offentliggjorde programleder Andreas Wahl for elevene hva som hadde skjedd.

Det gjorde han etter at resultatet fra skolevalget viste kun en moderat oppgang for Senterpartiet, noe som Wahl tolket som et tegn på at elevene stod imot propagandaen.

Problemet er at alle som kjenner til dynamikken på skolevalg vet at sammenligninger fra ett valg til et annet er ganske ubrukelige, fordi det er veldig avgjørende hvordan enkeltdebattantene presterer på den ene skoledebatten, og fordi to tredjedeler av velgerne byttes ut ved hvert valg.

Selv om målet var å påvirke det betydningsløse skolevalget, kan NRK-forsøket også ha fått effekt på det ekte valget.

Forhåndsstemmingen har vært åpen lenge.

Det er godt mulig at flere av dem som er utsatt for NRKs propaganda allerede har stemt. Kanskje har de allerede stemt på Senterpartiet. Rektor på Lillestrøm VGs kommenterer det slik: «Ja, det kan ha gitt utslag, men resultatet fra skolevalget viser at det ikke har vært en formidabel effekt.»