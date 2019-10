Elbilen Porsche Taycan er den stor snakkisen på bilfronten om dagen. Ikke uten grunn. Vi har hørt om den i årevis.

Mer enn 3.000 spente nordmenn har reservert den. Og prisene er klare. De ble kanskje en bitteliten nedtur for noen av oss. Vi snakker om frapris på drøyt 1,3 millioner kroner.

Ikke alle har det i madrassen, eller på Norges-glass i kjelleren (eller i banken, for den del).

Men det er slett noen grunn til å henge med nebbet av den grunn. Det finnes nemlig både fine og klassiske Porscher for oss med normal inntekt også.

Ett eksempel er en bil som ligger ute i bruktmarkedet nå. Nærmere bestemt en 1979-modell 911 SC Targa. Her snakker vi et skikkelig bilikon, veteranbil og klassiker!

Den er riktignok hverken elektrisk eller firedørs. Men når ble det egentlig feil med en boksersekser montert i rumpa, bare to dører og kanskje tidenes mest klassiske og ikoniske bil-silhuett? Aldri! For noen ting går aldri av moten, eller blir feil. Gammel 911 er definitivt en slik bil.

Morsom å kjøre

Akkurat denne bilen, er som nevnt fra 1979 og har etter bakstøtfangeren med de store støtfangerhornene å dømme, blitt produsert for det amerikanske markedet. 1979 betyr også at den omtalte sekssylindrede boksermotoren er på 3 liter og yter 180 hestekrefter. Det høres kanskje ikke så mye ut i dag. Men det var en høyst anstendig effekt den gang bilen var ny, for 40 år siden.

Uten bakspoiler og med originale Fuchs-felger kommer de sporty og klassiske linjene godt fram på bilikonet Porsche 911. Faksimile fra Broommarked.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

Kombinasjonen av relativt lett bil, effekt, kjøreegenskaper og en litt interessant vektfordeling, gjør fortsatt disse bilene morsomme å kjøre. Dessuten er det noe helt eget med den dype, hule og litt raspende lyden fra den luftkjølte hekkmotoren.

Apropos lyd; denne bilen har fått montert Bisimoto eksosanlegg også. Det gjør neppe lydopplevelsen dårligere...

Klassiske linjer

Rust kan være et ganske stort problem på eldre 911. Denne skal være forskånet for stålormen. Kanskje takket være USA-bakgrunnen. Tørt og varmt klima er jo gunstig i så måte.

At bilen er en Targa-modell gjør at man kan ta av en løs takplate og nesten få cabriolet. Det at bilen har fått påmontert et motorlokk uten spoiler ,gjør at de klassiske linjene kommer godt fram. Liker man "fulglebrett-spoileren "bedre, så følger denne også med.

De originale Fuchs-felgene passer også bilen fint, og er etter vår mening det eneste riktige felg- alternativet på en slik bil.

Innvendig skal bilen ha sorte skinnseter, men her har selgeren vært litt sparsommelig med biler, så tilstanden på disse vet vi ikke. Men det opplyses at gulvteppet er noe slitt og kanskje bør byttes ut. Det er uansett ikke noen stor sak.

Når det gjelder motoren er det heller ingen bilder, men vi antar at bilen har blitt bygget om med hydrauliske strammere til registerkjedet og at det ikke er noen oljelekkasjer mellom sylindere og motorblokk.

Denne bilen er en Targa. Det betyr at man kan ta av den løse takplaten mellom front- og bakvindu, slik at man får en åpen bil. Faksimile fra Broommarked.no

Spare en million kroner

Prisen som selgeren fra Kristiansand forlanger for denne herligheten er snaut 350.000 kroner.

Er bilen like hel, pen og ryddig som den ser ut som på bildene og i god teknisk stand i tillegg, er det neppe noen upris.

Disse bilene har hatt en eventyrlig prisøkning de siste årene. Å kjøpe en slik bil har vært bedre enn å ha penger både i banken og madrassen. For de av oss som har fulgt markedet en stund, er det litt rart å tenke på at for 12-15 år siden kunne man få et pent eksemplar for 150.000 kroner. Men man må innse at den tiden er forbi – og at den neppe kommer tilbake.

Vi tviler ikke på at Porsche Taycan blir den "hotteste" og kuleste bilnyheten det neste året. Men vi er like overbevist om at denne klassiske SC-Targaen vil gi deg like mange "tommel opp" som den nye elbilen til én million mer. Man behøver ikke være millionær for å oppfylle Porsche-drømmen. Heldigvis!

