Bankene krevde at Carina (31) måtte betale for eksens svindel – så tok TV 2 hjelper deg saken

Marerittet til trebarnsmoren startet da hun fant lykken med en ny samboer i september 2016. Han fremsto som vellykket forretningsmann med millioner på konto.

– Han hadde samtaler foran meg hvor han angivelig snakket med sine ansatte. Han hadde 12 ansatte. Så hadde han visstnok vært heldig på aksjemarkedet og tjent seg rik på det. Han viste meg kontoutskrifter som viste at han var god for millioner, forklarer Carina, som trodde hun hadde funnet drømmemannen.

Tok feil

Men det stemte ikke. Mannen var en svindler som lurte både Carina og moren hennes. Da hun oppdaget det, ble mannen kastet ut. Carina valgte å anmelde saken.

– Jeg følte jeg bare kunne servere saken på et sølvfat og den var oppklart på kort tid. Der tok jeg veldig feil, sier Carina til TV 2 hjelper deg.

Hun måtte i månedsvis kjempe for at saken ikke skulle bli henlagt. Til slutt fikk hun politiet til å ta saken på alvor, og eks-samboeren tilsto å ha svindlet Aalykke og seks andre personer. I februar i år ble han i Moss tingrett dømt til tre års fengsel, hvorav seks måneder betinget med fem års prøvetid.

Etter at eks-samboeren ble dømt skulle man tro at bankene forfulgte ham for å få betalt kravene. Men i stedet forlangte de at Carina skulle betale.

– Bankene har vært iskalde hele veien. De har vist null forståelse og vil bare ha pengene sine tilbake, sier Carina.

– Jeg ble forundret over at de ikke la til grunn det straffedommen hadde konkludert; at Carina Aalykke var utsatt for en bedrager av avansert karakter, sier Carinas adokat, Ole-Håkon Ellingsen.

Hun ble dermed sittende igjen med krav fra 20 banker og låneinstitusjoner etter å ha blitt svindlet av kjæresten

Mener BankID ikke er sikkert nok Magnus Brøyn, teknologiekspert og daglig leder i PR-byrået Coxit, mener BankID ikke er sikkert nok.



– Mange banker og utlånsinstitusjoner dobbeltsjekker ikke identiteten. Det er det som er utfordringen med BankID, sier Brøyn. Får man tilgang til BankID på ulovlig vis, kan man utnytte den uten at vedkommende er tilstede:



– Det er ikke lesing fingeravtrykk eller iris-skanning som vi er vant til på mobiltelefonen. Bare vi skal åpne mobilen vår må vi bruke en personlig identifikator, sier Brøyn. Hvis en i hjemmet vil ha tilgang til din personlige informasjon, kan man for eksempel bruke overvåkningskameraene som mange har i huset for å få tilgang eller man kan bruke programmer som gjør at man kan overvåke tastetrykk på androidtelefonen eller PC-en, forklarer Brøyn. Nordea eier Gjensidige Bank, som er en av långiverne som holdt Carina ansvarlig. Nordeas kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen sier saker som handler om svindel med BankID er komplekse. – Man må avdekke hvorvidt offeret har opptrådt i henhold til vilkårene som gjelder for BankID. Det kan være vanskelig, det kan ta tid, sier Steffensen.



– Ikke uforsiktig

Bankene mener at Carina hadde brutt reglene om bruk og oppbevaring av BankID. Derfor mente de at hun skulle betale kravet. En av bankene stevnet Carina Aalykke for å få tilbake 130.000 kroner. 18. mars i år måtte hun møte opp i Kongsberg og Eiker tingrett og forsvare seg. Hun vant, men banken anket dommen.

Bakgrunnen er at eks-samboeren påsto i rettsaken at han hadde fått passord og BankID av alle de han hadde svindlet.

– Ga du passordet ditt til ham?

– Aldri. Jeg har ikke gitt ham koder eller passord, sier Carina.