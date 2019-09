AniCura advarer alle hundeeiere i Oslo-området om utbrudd av en hittil ukjent, smittsom sykdom.

Flere hunder er allerede døde etter å ha blitt smittet.

– Hittil kjenner vi til minst seks dødsfall som trolig står i sammenheng med smitten, og mange hunder er lagt inn med lignende symptomer, opplyser AniCura på sine nettsider.

Sykdommen viser seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.

– Vi kjenner enda ikke til om det er et virus eller en bakterie som gir sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus. Prøver undersøkes nå for å avdekke hvilket smittestoff det er snakk om, opplyser veterinærene.

De smittede hundene har oppholdt seg i områder sentralt i Oslo, Ila-dalen, Frognerparken, Bygdøy og Vettakollen er noen av stedene som er nevnt.

– Vi anbefaler alle hundeeiere å være obs på smitte, spesielt i disse områdene. Hold hundene unna parker, hundejorder og store samlingspunkter med hunder i en periode fremover.

Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

Om hunden får symptomer, oppfordres det å fraktet den til en veterinær snarest.