Hyller «nye, unge Norge»: – Kan se veldig positivt på fremtiden

Torsdag skal Norge på ny i aksjon i EM-kvalifiseringen i det TV 2-sendte oppgjøret mot Malta på Ullevaal.

Forventningene er store til spillere som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, men landslagssjef Lars Lagerbäck er snar om å trekke frem ytterligere faktorer som gjør norsk landslagsfotballs fremtid lys.

– Du nevner to, og det finnes flere i denne gruppen som er i samme alder og ikke så mange år eldre. Får disse spillerne spille, holde seg skadefrie og spille på et bra nivå, så kan man se veldig positivt på fremtiden til norsk et norsk landslag, sier svensken.

– Det kan bli et virkelig bra norsk landslag om man ser noen år frem i tid

I troppen til kampene mot Malta (torsdag) og Sverige (søndag) er åtte mann 25 år eller yngre, og i tillegg har man spillere som skadde Kristoffer Vassbakk Ajer (21) og kvartetten Iver Fossum (23), Mats Møller Dæhli (24), Sigurd Rosted (25) og Mohamed Elyounoussi (25), som ikke er med i troppen denne gang.

– Vi får fram gode spillere i alle lagdeler, så det kan bli et virkelig bra norsk landslag om man ser noen år frem i tid.

– Det sier du ikke bare for at vi skal føle oss bedre, men fra et fotballfaglig ståsted?

– Ja, definitivt. Du og jeg kunne gått gjennom denne troppen, og hvis du ser på aldersbestemte landslag, så finnes det en del lovende spillere også der. De har et stort steg å ta, men vi har en gjeng her som skal kunne bygge en fantastisk slagkraftig stamme, sier Lagerbäck.

TV 2-ekspert: – Det ser veldig lovende ut

Landslagssjefen får støtte av TV 2s fotballekspert, som også ser frem til de neste årene med landslagsfotball med «nye, unge Norge».

– Det ser veldig lovende ut, og det som er det aller beste er at vi har unge spillere i samtlige lagdeler som kan bli nøkkelspillere. Vassbakk Ajer i midtforsvaret, Berge, Moi, Selnæs og Ødegaard på midtbanen og Haaland på topp. Og så må vi heller ikke glemme at Joshua King kun er 27 år og fremdeles i utvikling i Premier League, sier Jesper Mathisen.

TV 2-eksperten ser på den første av ukens to EM-kvalifiseringskamper som en formalitet, og har allerede blikket rettet mot nabooppgjøret mot Sverige på Friends Arena søndag.

Alderen på spillerne i den norske troppen: 19: Erling Braut Haaland

20: Martin Ødegaard

21: Kristoffer Ajer (forfall), Sander Berge

23: Mathias Normann, Sondre Rossbach, Alexander Sørloth

24: Birger Meling

25: Ole Selnæs

26: Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson

27: Markus Henriksen, Ruben Gabrielsen, Joshua King, Omar Elabdellaoui, Bjørn Maars Johnsen

28: Stefan Johansen

29: Håvard Nordtveit, Sten Grytebust

30: Even Hovland

31: Tarik Elyounoussi

33: Tore Reginiussen

34: Rune Almenning Jarstein

– Malta skal slås. Malta er ikke i nærheten av det norske mannskapet, selv om Norge kanskje stiller litt svekket. Men så er det Sverige. De slet lenge på Ullevaal, men så var de det beste laget den siste halvtimen og fikk med seg et uavgjortresultat. Vinner Norge der, har vi et stort håp om å komme direkte inn i et sluttspill, sier Mathisen.