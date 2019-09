Berge vil bruke Champions League som utstillingsvindu

Se Napoli-Liverpool på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo tirsdag fra 20.00 (kampstart 21.00)

Sander Berge valgte å bli værende i Genk til tross for flere tilbud fra andre klubber også denne sommeren.

Det betyr at 21-åringen dermed skal ut i Champions League-aksjon med den regjerende belgiske seriemesteren for første gang, og det blir ikke mot hvem som helst.

I den svært tøffe gruppe E - som brakstarter med det TV 2-sendte oppgjøret mellom regjerende mester Liverpool og den italienske giganten Napoli tirsdag - finner vi nemlig både Berges klubb og Erling Braut Haalands RB Salzburg.

– Det er en veldig, veldig kul gruppe. Det var jo litt av hvert man kunne få. Det var en gruppe med Zenit der som man kanskje ikke var så begeistret for, men når man får regjerende mestere, italienske giganter og et møte med en annen nordmann, så blir det ganske perfekt, sier Berge selv om trekningen.

– Interessen rundt Liverpool er helt spesiell

Genk-direktør Erik Gerits uttalte til TV 2 forrige måned at møtene med spesielt Liverpool kan komme til å være utløsende for en potensielt stor overgang for nordmannen, og Berge er enig i at disse kampene er et perfekt utstillingsvindu for ham.

– Det er jeg vel helt enig i. Jeg tenker interessen rundt Liverpool er helt spesiell. Det er jo ganske mange som følger med på Premier League rundt om i verden, og så er jo de regjerende mestere selvfølgelig. Og så er det jo det med å gå ut på Anfield og møte de aller største gutta. Jeg tror det passer oss veldig bra, og ikke minst er det veldig fine kamper å spille, sier midtbanespilleren til TV 2.

Dersom han hadde valgt å hoppe på tilbudene fra enten Sheffield United eller Brighton, som begge skal ha vært svært interesserte i å hente ham til Premier League allerede nå, kunne det blitt stadig hyppere besøk til baner som Anfield denne sesongen. Allikevel valgte Berge å bli værende i Belgia.

– Totalt sett så var det riktige valget å bli værende. Så vil alltid folk stille de spørsmålene om hva som var best, men jeg er veldig tilfreds med det. Det var en god beslutning.

– Kan du bekrefte at Brighton og Sheffield United ville hente deg?

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på ting rundt det, men det var selvfølgelig interesse. Jeg kunne gått i sommer, det er det ikke til å legge skjul på. Men jeg følte at det beste var å bli værende, forteller han.