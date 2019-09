Hyller gamleklubbens uventede gullkamp: – Helt enormt

Se FotballXtra søndag fra 17.30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo!

Ti serierunder før slutt er spenningen enorm i toppen av norsk fotball.

Molde har ett poengs forsprang på overraskelseslaget Bodø/Glimt, og man skal heller ikke avskrive et Odd-lag som lurer fire poeng bak der igjen.

Særlig Glimts inntreden i toppen har overrasket mange, og landslagskaptein Stefan Johansen er blant dem som følger ekstra godt med.

– Det er fantastisk. Jeg er storimponert over det de får til der. Det Kjetil Knutsen og trenerteamet har fått til der er helt enormt, sier 28-åringen.

Trente med Glimt i sommer - følger ekstra med

Vardøværingen dro sørover til Bodø som 14-åring og debuterte på A-laget som 16-åring i opprykksesongen fra Adeccoligaen i 2007. Tre sesonger fulgte, og han holder fremdeles kontakten med laget. Forut for landslagssamlingen i sommer var han sågar på trening med eks-klubben, og er mektig imponert over hva de har fått til.

– De har ikke de største ressursene, og i tillegg er det kommet såpass mange unge talenter fra egne rekker. Vi vet jo alle om Berg-familien som har gjort det bra, men det er ikke minst Bjørkan og Evjen der også, skryter han.

EN ANNEN TID: Stefan Johansen forsøker seg mot Odd i siste serierunde i Tippeligaen 2009. Foto: Vanderloock, Anders/Scanpix

For selv om det var i Strømsgodset Johansen fikk sitt virkelige gjennombrudd i norsk fotball, med serietittelen i 2013, prisen som årets midtbanespiller i Norge og en storovergang til Celtid, har han absolutt all grunn til å ha et øye til sin gamleklubb litt lengre nord enn Drammen.

– Jeg har fulgt litt ekstra med på dem nå i det siste, og det er enormt artig å se på dem. Jeg tror selvfølgelig at Molde kommer til å være favoritter til å vinne til slutt, men at de i det hele tatt er der oppe er fantastisk, og stor honnør til dem som i det hele tatt har klart å få dem dit. Så får vi håpe at det varer helt inn, smiler han.

Normann har fortid i både Glimt og Molde

Den i den norske troppen som kanskje allikevel har aller mest grunn til å være spent på utfallet av gullstriden, er Mathias Normann. Svolværingen fikk sin landslagsdebut mot Malta, og har en fortid hos begge de to øverste lagene.

– Jeg synes det er kjempeartig at både Bodø/Glimt og Molde er der oppe. Det er to klubber jeg har vært i.

– Hjertet banker litt ekstra for Bodø/Glimt, eller?