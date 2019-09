– Disse har mest å tape og vinne i kveldens debatt

Onsdag kveld braker det løs med partilederdebatt på TV 2. Ni partilederne for de største partiene i Norge møtes til debatt, fem dager før valgdagen.

Allerede fra klokken 20 tjuvstarter sendingen på TV 2 Sumo, med politisk talkshow. Debatten ser du på TV 2 fra klokken 21.40.

TV 2s kommentator Aslak tror partilederne for de to største partiene er dem som har mest å vinne – og å tape.

– Det er mange små kamper i kampen i en slik partilederdebatt. Jonas Gahr Støre (Ap) mot Erna Solberg (H) er det alltid knyttet spenning til. Det er to partiledere som begge trenger å hente tilbake velgere som har forsvunnet til andre partier, sier Eriksrud.

Både Høyre og Arbeiderpartiet har hatt svake målinger gjennom hele valgkampen. Arbeiderpartiet gikk imidlertid frem på TV 2s ferskeste måling tirsdag denne uken, med en økning på 1,1 prosentpoeng, til en oppslutning på 25,2 prosent.

– Det er mer krevende å hente tilbake velgere enn å skulle beholde de som allerede sier de skal stemme på deg. Derfor er det nok et høyere press på regjeringspartienes ledere og Aps leder før en så viktig debatt. De bør kanskje gå litt mer offensivt ut, fortsetter Eriksrud.

TV 2-kommentator Mathias Fischer trekker også frem en annen partileder som har mye som står på spill før kveldens debatt.

– Nå er det veldig kort tid igjen til valget, så de som føler størst behov for å smelle til, er de som ligger an til å gjøre det ganske dårlig. De vil gjerne prøve å finne noe nytt og originalt som kan skape oppmerksomhet. Venstre-leder Trine Skei Grande er nok nervøs, for denne uken har de hatt målinger på to-tallet. Både Støre og Solberg går også mot skuffende valg, sier Fischer.

Spiller rollespill

Ifølge Eriksrud tyr politikerne ofte til teater og rollespill for å øve seg på debatten.

– De forbereder seg godt. Mange spiller rollespill for å simulere debatten på forhånd og analyserer seg selv. Budskap og formuleringer finpusses. Og så er det viktig for dem å være forberedt på det som evt kommer av angrep og utfordringer fra andre, forteller han.

Partilederdebatten er viktige og nærmest en høytid for politikerne, forteller Mathias Fischer. Nettopp derfor er forberedelsene så viktige.

– Nå vet de omtrent hva slags temaer som skal bli tatt opp, så de prøver på forhånd å finne ut hva som skal være deres budskap i den debatten. Så de prøver å tenke ut hva Arill kan komme til å spørre om og hva de andre politikerne vil si. Det meste av forberedelsene vil aldri bli brukt, for en sånn debatt er ganske uforutsigbar, sier han.