Tyskland møter Nederland i Hamburg på fredag 6. September kl. 20.45. Se kampen på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Sumo!

– Sjefen ringte meg i går og fortalte meg på under ett minutt at jeg ikke var med i troppen. Jeg er sint og sjokkert, sier Emre Can, ifølge Daily Mail.

Den tyske midtbanespilleren skal ha blitt fortalt sist uke at han var en del av klubbens planer denne sesongen.

– Sist uke lovet klubben meg noe annet, hevder Can.

Tidligere i sommer var det spekulasjoner om Can kunne være aktuell for PSG, i så fall som en erstatter for Adrien Rabiot, som Juventus hentet gratis i sommer.

Maurizio Sarri skal ha bedt Can om å bli i Juventus og kjempe for plassen sin.

Can kom gratis fra Liverpool til Juventus sommeren 2018. Tyskeren slet med å etablere seg i startelleveren i debutsesongen sin i Torino. Han spilte 29 seriekamper, der 20 av dem var fra start. I løpet av de to første seriekampene denne sesongen har han fått ett innhopp.

I et innlegg på Instagram skrive Can at han nå vil legge ned jobben som kreves for å få plass på laget.

– Jeg kommer alltid til å være takknemlig overfor Juventus og hvordan de støttet meg så lenge jeg har vært her, spesielt da jeg var syk. Av respekt for Juventus og suksessen til lagkameratene mine, som alltid har vært førsteprioritet, kommer jeg ikke til å si noe mer, og jeg vil fortsette å kjempe på banen.



Det er knallhard kamp om plassene på Juventus' midtbane. Både Aaron Ramsey og Rabiot, begge hentet i sommer, er med i Champions League-troppen. Det er også Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur og Sami Khedira.

Juventus møter Atletico Madrid, Bayer Leverkusen og Lokomotiv Moskva i Champions Leagues gruppe D.

Det betyr at Can går glipp av kampene med gamleklubben Bayer Leverkusen som han spilte for før han signerte for Liverpool i 2014.

Den kroatiske spissen Mario Mandzukic er også utelatt fra Champions League-troppen.

Tyskland møter Nederland i Hamburg på fredag 6. September kl. 20.45. Se kampen på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Sumo!