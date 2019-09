Kun ni prosent av medisinstudentene vil bli fastlege

Pasientenes synspunkt

Folkehelseinstiuttet har gjennomført en undersøkelse på pasienterfaringene med fastlegeordningen.

Undersøkelsen viser at 27 prosent av pasientene mener legen ikke har god nok tid til dem. 71 prosent av pasientene sier de må vente utover avtalt tid på venterommet.

Samtidig synes 36 prosent at det i noen eller større grad er vanskelig å få kontakt med legekontoret via telefon.

I undersøkelsen med pasientene, svarer flere at ordningen er god, men at det må flere fastleger til og at de må få bedre tid til pasientene.

– Grunnlag for videre arbeid

Helseminister Bent Høie (H) mener kartleggingen er alarmerende.

– Jeg er glad for at vi nå har fått et grunnlag som kan brukes for å ruste fastlegeordningen for fremtiden. Evalueringen viser det fastlegene har sagt over tid – at belastningen har økt så mye at mange opplever sin arbeidssituasjon som uholdbar, sier Høie.

Han understreker likevel at det er et tankekors at det i brukerundersøkelsen er de friskeste pasientene, som bruker ordningen minst, er mest fornøyd.

– VI har besluttet å sette av 50 millioner kroner til de delene av ordningen som har mest utfordringer, sier Høie.

Regjeringen er i gang med en handlingsplan for ordningen, som skal legges fram neste år.

– Vi har et stort arbeid foran oss, med å finne ut hvordan vi kan få en bærekraftig ordning for fremtidens fastlegeordning, sier helseministeren.