Full uenighet om hva som skjer med renta

– Så smitter dette over på resten av økonomien, med god vekst i forbruket. Det bidrar til vekst for brede deler av norsk næringsliv.

– Hva vil det bety for den jevne nordmann?

– Nå er det arbeidstakerne som har forhandlingsmakten, og det ser vi på lønnsoppgjørene. Lønnsoppgjøret i år ble mye bedre enn i fjor. Jeg tror det kan bli enda høyere lønnsvekst de neste årene. De som er i jobb, får bedre lønn, og i tillegg kommer det langt flere i jobb. Det ser bra ut for norske forbrukere, sier Bruce.

Spår ingen flere rentehevinger

DNB deler ikke Nordeas optimisme for fremtiden i norsk økonomi, og tror derfor heller ikke at det blir noen renteheving i september.

– Vi mener internasjonal usikkerhet vil gjøre at Norges Bank går mer varsomt til verks, slik det ble lagt frem i deres prognoser, og at de heller skyver på rentehevingen til desember. Det er ikke usannsynlig at de hever renta, men det er ikke det jeg tror, sier DNB Markets' Kjersti Haugland.

På september-møtet tror Haugland at Norges Bank vil varsle at renta skal videre opp, men at de vil utsette hevingen til desember.

– De vil gå saktere til verks. Så tror vi at når månedene har gått og vi har kommet til desember, og urolighetene har tiltatt, så vil ikke hevingen bli realisert. Selv om jeg tror Norges Bank planlegger en renteheving i løpet av året, tror jeg tiden vil vise at vi er ferdig med rentehevinger, sier Haugland.

– Ser ingen sterk utvikling

Sjeføkonomen spår en ytterligere forverring i global vekst, med flere nyheter om handelskonflikt og brexit-kaos. Når vi har kommet til desember, tror Haugland negativiteten vil være såpass stor at norsk økonomi ikke kan la være å bli påvirket.

– Når jeg ser på tallene for industriproduksjon, er det tydelig at næringene som gjør det bra er knyttet til olje. Jeg ser ingen sterk utvikling i de andre sektorene i norsk industri, de er mer som i andre land. Vi tror også veksten i olje blir dempet, sier Haugland.

Hun mener norsk industri i større grad er knyttet til markedene som globalt er svakere, og som kommer til å bli enda svakere.

– Vi tror eksporten neste år kommer til å flate ut og at bedriftsinvesteringene vil bli mindre. Vi har nok en svakere økonomisk vekst i våre prognoser enn det Nordea har, sier Haugland.

Ifølge Statistisk sentralbyrås siste prognose er det ikke lenger behov for å sette opp renta. Årsakene er de samme som DNB peker på, nemlig uro i internasjonal økonomi med handelskrig og brexit.