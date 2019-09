Det var ved 08.40-tiden onsdag morgen at politiet i Øst fikk melding om funn av mulige håndgranater på gjenvinningsstasjonen Frevar i Fredrikstad.

– Vi tror dette er tomme håndgranater, det skal være snakk om 30 mm granater, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til TV 2.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 100 meter på stedet.

– Forsvaret er på stedet. Dette er trolig forsvarsmateriell, så de har tatt på seg ansvaret for å håndtere dette. Før vi kan konkludere med at granatene er tomme, må de undersøkes, og teknikere fra bombegruppen er på stedet for å gjøre dette onsdag ettermiddag, sier Sveen.

Ifølge Sveen er det trolig snakk om øvingsgranater som er helt ufarlige.

Materiellet ble levert inn til gjenvinningsstasjonen onsdag morgen.