Fra 2020 vil menn kunne kjøpe Viagra uten resept. Målet er blant annet å forhindre at folk bestiller ulovlige potensmidler på internett.

Men endringen kan også føre til at menn som ikke trenger Viagra, enklere får tak i det.

Unødvendig bruk av Viagra

– Vi vet at det er ganske mange menn i dag som bruker ereksjonsmedikamenter, uten å ha ereksjonssvikt, forteller lege og spesialist på mannhelse Franck Sky til God morgen Norge.

– Det kan være menn som har ereksjon om natten og om morgenen, og som fint kan onanere. Men så får de problemer når de skal ha samleie.

Også sexinspirator Cecilie Kjensli er bekymret for unødvendig bruk av potensmidler.

– Noen har åpenbart virkelig bruk for Viagra, men det er veldig mange som bruker Viagra som en krykke eller støttehjul når de faktisk ikke trenger det, sier hun til God morgen Norge.

– Hvis man bruker medikamenter for å få en falsk «benner'n», går man glipp av følelsene. Man får den jo ikke opp hvis man er full eller rusa. Da kan man heller holde rundt hverandre og ta det igjen på morgenkvisten, oppfordrer sexinspiratoren.

Reguleres fortsatt på apoteket

Selv om Viagra blir respetfritt fra og med neste år, vil man fortsatt måtte fylle ut et skjema om egen helse på apoteket, før man får utdelt medikamentene. Lege Franck Sky er imidlertid usikker på om dette er nok.

– Konsultasjonen rundt dette tror jeg kanskje ikke apotekene klarer å få til på sammen måte som hos fastlegen, for eksempel.

– Det er mye som skal forklares om mekanismene rundt ereksjon. Det er også viktig å finne ut av om pasienten faktisk har en ereksjonssvikt, utdyper Sky.

– Mye kjærlighet i en ereksjon

Overdreven og unødvendig bruk av potensmidler kan gjøre menn avhengige.

– Det er ikke farlig sånn sett, men jeg synes ikke det er noe gunstig at man utvikler en form for avhengighet og tror at man ikke kan fungere i et samleie uten for eksempel Viagra. Det er mye kjærlighet i en ereksjon og mange ting som spiller inn rundt det å få en ereksjon, sier Franck Sky.

Sexinspirator Cecilie Kjensli understreker også at det er mange ting man kan gjøre for å øke sannsynligheten for en god ereksjon.

– «Use it or loose it». Akkurat som med resten av kroppen, må man holde underlivet i form. Det er bra for deg å onanere. Bruk kroppen, rus deg mindre og drikk mindre.

– Du må i hvert fall ikke tenke at du skal prestere når du er skikkelig utpå. Det sier seg selv, da er ikke kroppen i orden. Senk skuldrene, du skal kose deg og ha det deilig, fastslår Kjensli.